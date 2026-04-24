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    Medellín activa jornada masiva de vacunación con más de 80 puntos

    Más de 80 puntos disponibles en Medellín para una jornada de vacunación. Las autoridades invitan a la ciudadania a completar sus esquemas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Medellín activa jornada masiva de vacunación con más de 80 puntos

    Resumen: Medellín realizará jornada de vacunación gratuita este 25 de abril con más de 80 puntos habilitados para prevenir enfermedades y completar esquemas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La vacunación en Medellín será protagonista este sábado 25 de abril con la realización de una nueva Jornada Nacional que busca ampliar la cobertura y prevenir enfermedades en la población.

    La iniciativa contará con más de 80 puntos habilitados en diferentes zonas de la ciudad, donde las personas podrán acceder gratuitamente a las dosis incluidas en el esquema regular.

    Durante la jornada, las autoridades de salud ofrecerán vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), así como biológicos contra enfermedades como el covid-19, el virus del papiloma humano (VPH), el sarampión y la fiebre amarilla, entre otros. La aplicación se realizará de acuerdo con la edad, antecedentes médicos y condiciones particulares de cada ciudadano.

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    La estrategia de vacunación se desplegará en las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín, con presencia en instituciones de salud tanto públicas como privadas.

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    Esto permitirá facilitar el acceso a la población y garantizar que más personas puedan completar o iniciar sus esquemas.

    Desde la Secretaría de Salud hicieron un llamado a la ciudadanía para revisar el carné de vacunas y ponerse al día con las dosis pendientes, especialmente en el caso de niños, mujeres gestantes, adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes son más vulnerables a enfermedades prevenibles.

    Las autoridades también advirtieron que mantener la vacunación al día es clave para evitar brotes y la reaparición de enfermedades que pueden ser controladas mediante estos esquemas. Por ello, insistieron en la importancia de participar activamente en estas jornadas.

    Medellín activa jornada masiva de vacunación con más de 80 puntos

    Foto de cortesía.

    Medellín activa jornada masiva de vacunación con más de 80 puntos

    Foto de cortesía.

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