Medellín activa jornada masiva de vacunación con más de 80 puntos

Resumen: Medellín realizará jornada de vacunación gratuita este 25 de abril con más de 80 puntos habilitados para prevenir enfermedades y completar esquemas.

La vacunación en Medellín será protagonista este sábado 25 de abril con la realización de una nueva Jornada Nacional que busca ampliar la cobertura y prevenir enfermedades en la población.

La iniciativa contará con más de 80 puntos habilitados en diferentes zonas de la ciudad, donde las personas podrán acceder gratuitamente a las dosis incluidas en el esquema regular.

Durante la jornada, las autoridades de salud ofrecerán vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), así como biológicos contra enfermedades como el covid-19, el virus del papiloma humano (VPH), el sarampión y la fiebre amarilla, entre otros. La aplicación se realizará de acuerdo con la edad, antecedentes médicos y condiciones particulares de cada ciudadano.

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La estrategia de vacunación se desplegará en las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín, con presencia en instituciones de salud tanto públicas como privadas.

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Esto permitirá facilitar el acceso a la población y garantizar que más personas puedan completar o iniciar sus esquemas.

Desde la Secretaría de Salud hicieron un llamado a la ciudadanía para revisar el carné de vacunas y ponerse al día con las dosis pendientes, especialmente en el caso de niños, mujeres gestantes, adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes son más vulnerables a enfermedades prevenibles.

Las autoridades también advirtieron que mantener la vacunación al día es clave para evitar brotes y la reaparición de enfermedades que pueden ser controladas mediante estos esquemas. Por ello, insistieron en la importancia de participar activamente en estas jornadas.

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