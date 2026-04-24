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Resumen: El duelo, válido por la penúltima fecha de la fase de 'todos contra todos', marcará un escenario atípico e histórico: será el primer partido oficial del cuadro 'Verdolaga' en territorio del Casanare

¡Prohibidas las camisetas y las barras! Las estrictas restricciones para el histórico Pereira vs. Nacional en Yopal

Minuto30.com .- Cuando todo parecía listo para que los hinchas verdolagas viveran una fiesta tradicional “atípica” en las tribunas del estadio Santiago de las Atalayas, en Yopal, una serie de decisiones logísticas y de seguridad cambiaron por completo el panorama, tanto para Atlético Nacional como para el Deportivo Pereira en la Liga BetPlay 2026-I.

El duelo, válido por la penúltima fecha de la fase de ‘todos contra todos’, marcará un escenario atípico e histórico: será el primer partido oficial del cuadro ‘Verdolaga’ en territorio del Casanare. Sin embargo, la fiesta en el estadio Santiago de las Atalayas, en Yopal, se vivirá bajo condiciones sumamente estrictas para los aficionados de ambas escuadras.

Acá te contamos cuáles son las prohibiciones y qué debes tener en cuenta si vas a asistir a este llamativo choque, que enfrenta nada más y nada menos que al líder de la clasificación general contra el colero del torneo.

Ni camisetas ni barras: Las medidas de seguridad en Yopal

Las autoridades locales, en conjunto con la logística dispuesta para el Deportivo Pereira, quien oficia como local en esta ocasión, han establecido un esquema de seguridad riguroso que impactará directamente la experiencia de los hinchas en las gradas.

Con el objetivo primordial de evitar cualquier tipo de alteración del orden público o confrontación en este escenario atípico, se determinaron las siguientes restricciones obligatorias:

Cero barras organizadas: No se permitirá el ingreso de ninguna barra popular, ni del equipo local (Pereira) ni del equipo visitante (Nacional).

Prohibición de prendas deportivas: Habrá limitaciones claras y estrictas en la vestimenta. No se podrán ingresar ni portar camisetas alusivas a ninguno de los dos equipos .

Sin parafernalia visitante: Está totalmente restringido el ingreso de prendas o elementos que hagan alusión al Atlético Nacional.

Además, quedan estrictamente prohibidos los elementos tradicionales que le dan color a la fiesta del fútbol:

Trapos, lienzos y banderas.

Instrumentos musicales y de percusión relacionados con las barras.

Restricción total, sin excepciones, para el uso y porte de pólvora o pirotecnia.

Logística de ingreso y requisitos en el Santiago de las Atalayas

Para quienes tienen planeado asistir a este histórico partido en Yopal, es vital planificar la llegada con anticipación, ya que los filtros de seguridad serán mucho más lentos y minuciosos de lo habitual en otros estadios del país.

Ten en cuenta las siguientes directrices para tu ingreso:

Apertura de puertas: El acceso al estadio estará habilitado desde la 1:00 p. m. Se recomienda llegar temprano para evitar aglomeraciones en los anillos de seguridad. Restricción de edad: Solo se permitirá el ingreso a mayores de 12 años en la tribuna central. Documento en mano: Será obligatorio presentar el documento de identidad original, cédula o tarjeta de identidad, para poder superar los controles de la Policía y la logística.

El estadio Santiago de las Atalayas se prepara para un partido de contrastes extremos. Mientras Nacional busca consolidar su liderato de cara a los cuadrangulares semifinales, el Pereira intentará salvar el orgullo en este cierre de torneo frente a su afición temporal en el Casanare.

¡A disfrutar del fútbol en paz y acatando las normas!