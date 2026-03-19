Resumen: 200 mujeres privadas de la libertad en Medellín participaron en jornada de salud, autocuidado y bienestar liderada por el Inder.

¡Más allá de las rejas! 200 mujeres privadas de la libertad vivieron jornada de bienestar en Medellín

Un total de 200 mujeres privadas de la libertad en Medellín participaron en una jornada enfocada en la salud, el autocuidado y el bienestar integral, en medio de una estrategia que busca dignificar sus condiciones de vida.

La actividad fue liderada por la Alcaldía de Medellín, a través del Inder, y se desarrolló en el patio de visitas del centro carcelario El Pedregal, como parte de la estrategia “Mientras Volvemos a Casa”.

Durante la jornada, las mujeres privadas de la libertad en Medellín participaron en diferentes espacios diseñados para fortalecer su salud física y emocional. Entre las actividades se incluyeron charlas sobre conexión emocional, clases grupales de aeróbicos dirigidas por profesionales, un compartir saludable y momentos de reflexión.

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Esta iniciativa también se enmarca en la conmemoración del mes de los derechos de las mujeres, destacando la importancia de garantizar entornos dignos y el bienestar como un derecho fundamental, incluso en contextos de reclusión.

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Desde la Administración Distrital explicaron que la estrategia “Mientras Volvemos a Casa” impacta a cerca de 2.000 personas, incluyendo población privada de la libertad, personas en situación de calle y víctimas, a través de acciones enfocadas en el cuidado integral.

Además, se busca promover la actividad física como una herramienta clave para reducir el estrés, fortalecer la autoestima y generar hábitos saludables que contribuyan a mejorar la calidad de vida de esta población.

Con este tipo de iniciativas, Medellín continúa apostándole a procesos de resocialización y acompañamiento, entendiendo que el bienestar físico y emocional es fundamental para la transformación personal y la construcción de nuevas oportunidades.

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