¡Más allá de las rejas! 200 mujeres privadas de la libertad vivieron jornada de bienestar en Medellín

Resumen: 200 mujeres privadas de la libertad en Medellín participaron en jornada de salud, autocuidado y bienestar liderada por el Inder.
Un total de 200 mujeres privadas de la libertad en Medellín participaron en una jornada enfocada en la salud, el autocuidado y el bienestar integral, en medio de una estrategia que busca dignificar sus condiciones de vida.
La actividad fue liderada por la Alcaldía de Medellín, a través del Inder, y se desarrolló en el patio de visitas del centro carcelario El Pedregal, como parte de la estrategia “Mientras Volvemos a Casa”.
Durante la jornada, las mujeres privadas de la libertad en Medellín participaron en diferentes espacios diseñados para fortalecer su salud física y emocional. Entre las actividades se incluyeron charlas sobre conexión emocional, clases grupales de aeróbicos dirigidas por profesionales, un compartir saludable y momentos de reflexión.
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Esta iniciativa también se enmarca en la conmemoración del mes de los derechos de las mujeres, destacando la importancia de garantizar entornos dignos y el bienestar como un derecho fundamental, incluso en contextos de reclusión.
Desde la Administración Distrital explicaron que la estrategia “Mientras Volvemos a Casa” impacta a cerca de 2.000 personas, incluyendo población privada de la libertad, personas en situación de calle y víctimas, a través de acciones enfocadas en el cuidado integral.
Además, se busca promover la actividad física como una herramienta clave para reducir el estrés, fortalecer la autoestima y generar hábitos saludables que contribuyan a mejorar la calidad de vida de esta población.
Con este tipo de iniciativas, Medellín continúa apostándole a procesos de resocialización y acompañamiento, entendiendo que el bienestar físico y emocional es fundamental para la transformación personal y la construcción de nuevas oportunidades.
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