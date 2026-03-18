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    Hallazgo en Barbosa: Encuentran cuerpo en la vereda Tamborcito

    Sobre los móviles del hecho no se tiene versión alguna ni testigos presenciales

    Publicado por: SoloDuque

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    Imagen de archivo para ilustrar la nota
    Hallazgo en Barbosa: Encuentran cuerpo en la vereda Tamborcito

    Resumen: Sobre los móviles del hecho no se tiene versión alguna ni testigos presenciales

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las autoridades del Valle de Aburrá investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en zona rural del municipio de Barbosa, norte del área metropolitana.

    El hallazgo se produjo en la vereda Tamborcito, luego de que ciudadanos del sector avistaran el cadáver y dieran aviso inmediato a la línea de emergencia.

    Detalles del hallazgo

    Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha podido ser establecida por los peritos judiciales.

    Características de la víctima:

    Sexo: Masculino.

    Edad estimada: Entre 30 y 35 años aproximadamente.

    Lugar del hallazgo: Vereda Tamborcito, Barbosa.

    Investigación en curso

    Sobre los móviles del hecho no se tiene versión alguna ni testigos presenciales que den cuenta de lo sucedido. Una vez se realizó la inspección técnica al cadáver, este fue trasladado a las instalaciones forenses en Medellín.

    Las autoridades buscan determinar si el cuerpo presenta signos de violencia o si se trató de una muerte por causas naturales, aunque el hallazgo en zona rural bajo estas circunstancias activa de inmediato los protocolos de investigación de homicidios.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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