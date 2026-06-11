Medellín tendrá importantes cierres viales este fin de semana: conozca las zonas afectadas

Resumen: Medellín tendrá cierres viales este fin de semana por eventos deportivos y culturales. Conozca las vías afectadas y los horarios de las restricciones.

Los cierres viales regresan este fin de semana a Medellín debido a la realización de eventos culturales y deportivos que se desarrollarán en diferentes sectores de la ciudad.

Las autoridades de movilidad recomendaron a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos.

El primer evento será Tangovía, que se llevará a cabo en Manrique. Para permitir las labores de montaje, desarrollo y desmontaje de esta actividad cultural, se implementará un cierre total de la carrera 44, en el sector de Niquitao, entre las calles 70 y 71, en el barrio Manrique Central No. 2.

La restricción comenzará a las 6:00 de la mañana del viernes 12 de junio y se extenderá hasta las 3:00 de la madrugada del sábado 13 de junio.

Además, habrá limitaciones en la calle 70A entre las carreras 43 y 44, donde únicamente se permitirá el ingreso de residentes.

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Por otra parte, el domingo 14 de junio se realizará la Carrera del Siglo 2026, organizada por la Cruz Roja Colombiana. Para garantizar la seguridad de los participantes, los cierres viales estarán vigentes entre las 6:30 de la mañana y las 10:00 de la mañana.

El recorrido de la competencia afectará varios corredores importantes de la ciudad, entre ellos las carreras 52 y 53 sobre la avenida Guayabal en la calzada oriental, la avenida San Juan hasta la glorieta de la carrera 55 en la avenida Ferrocarril, la carrera 48 sobre la avenida Las Vegas y la calle 12 Sur.

Las autoridades hicieron un llamado a conductores, motociclistas y usuarios del transporte público para que tengan en cuenta estos cierres viales, utilicen rutas alternas y sigan las indicaciones del personal autorizado y de la señalización temporal instalada en las zonas intervenidas.

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