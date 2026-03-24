Resumen: Tras 20 años en Caracol Televisión, el presentador Jorge Alfredo Vargas confirmó su salida por "mutuo acuerdo" mediante un emotivo comunicado en el que defendió su trayectoria y su integridad personal frente a las recientes denuncias. Vargas aseguró retirarse con la conciencia tranquila de haber actuado con respeto y rigor profesional, enfatizando que, aunque respeta las percepciones ajenas, "nunca su actuar tuvo esa intención" de causar daño. El comunicador agradeció el apoyo de su familia y la audiencia tras dos décadas de labor periodística, calificando este cierre de ciclo como un momento difícil pero necesario dada la actual coyuntura institucional del canal.

Jorge Alfredo Vargas se pronuncia tras su salida de Caracol y los presuntos casos de abuso que le endilgan

Luego de que Caracol Televisión anunciara el fin de su vínculo laboral, el reconocido presentador Jorge Alfredo Vargas emitió un sentido comunicado personal en el que reflexiona sobre sus 20 años de trayectoria en el canal y se defiende de los señalamientos que motivaron su salida.

Vargas, una de las figuras más emblemáticas de la televisión colombiana, confirmó que la decisión se tomó de “común acuerdo” dada la coyuntura actual y la posición institucional del canal, la cual calificó como “entendible”.

Defensa de su integridad y trayectoria

En su misiva, el comunicador enfatizó que se retira con la tranquilidad de haber mantenido parámetros de respeto durante dos décadas. Frente a las denuncias que han circulado, Vargas fue directo al señalar que su comportamiento nunca buscó afectar a terceros:

“Si en algún momento alguien tuvo una sensación diferente, lo respeto, advirtiendo que nunca mi actuar tuvo esa intención”, declaró el periodista, defendiendo su carácter frente a quienes han trabajado de cerca con él.

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Un adiós tras dos décadas de noticias

El mensaje de Vargas estuvo cargado de nostalgia al recordar que dedicó gran parte de su vida a entrar en los hogares de los colombianos a través de la pantalla y la radio.

El futuro del comunicador

Aunque el comunicado marca el cierre de una era en Noticias Caracol, Jorge Alfredo Vargas cerró su mensaje con una nota de optimismo, afirmando que continuará su camino “con esperanza y gratitud”, amparado en su fe. Por ahora, se desconoce si el periodista emprenderá nuevos proyectos en otros medios o si se enfocará en su defensa legal ante las investigaciones en curso.

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