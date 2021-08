El cantante de música popular Jhon Alex Castaño hizo un video para contarles a sus seguidores de Instagram que se encuentra pasando por algunos problemas de salud.

El artista de 40 años afirmó que «a raíz de qué quizá me puse a tomar otro tipo de licor, yo nunca tomaba aguardiente, de pronto fue eso, en estos momentos yo estoy en un tratamiento porque se me ha disparado la glándula tiroides, me tengo que cuidar, tengo alterada el tema del azúcar’».

«Debo cuidarme mi salud es prioridad. Los quiero mucho & espero me apoyen es este proceso», dijo el artista en el post.