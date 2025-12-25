Resumen: Tras la muerte de su padre, Jessica Cediel publicó imágenes del velorio que generaron críticas de Tuti Vargas por considerarlas inapropiadas. La presentadora respondió en redes defendiendo su derecho a vivir y compartir el duelo a su manera, resaltando que cada familia decide cómo despedir a sus seres queridos y haciendo un llamado a la empatía y el respeto frente al dolor ajeno.

Jessica Cediel estalla contra Tuti Vargas tras críticas por el velorio de su padre: “Con el dolor de mi familia no se meta”

El reciente fallecimiento del padre de la presentadora y modelo bogotana Jessica Cediel ha desatado no solo un proceso de duelo familiar, sino también una intensa polémica digital sobre los límites de la privacidad y la exposición en redes sociales. La controversia comenzó con las publicaciones de Cediel tras la muerte de su padre, Alfonso Cediel, y se intensificó luego de las críticas de la creadora de contenido Tuti Vargas sobre las imágenes del velorio.

El 20 de diciembre, Cediel confirmó la muerte de su papá, quien padecía Parkinson desde hacía varios años, mediante un emotivo mensaje en Instagram. En él, recordó momentos significativos y enseñanzas de su padre, transmitiendo gratitud por el amor, el acompañamiento y la relación cercana que compartieron a lo largo de su vida.

Al día siguiente, la presentadora compartió varias fotografías del velorio y las honras fúnebres, incluida una en la que aparecía junto a su madre y hermanas frente al ataúd. Estas imágenes, claramente personales y delicadas, generaron reacciones divididas: algunos seguidores expresaron apoyo y solidaridad, mientras otros cuestionaron la conveniencia de publicar momentos tan íntimos en un espacio público.

Críticas de Tuti Vargas

En medio de la polémica, la influencer Tuti Vargas se pronunció a través de TikTok, sin mencionar nombres, pero dejando clara su postura sobre la exposición de momentos de duelo. Para Vargas, publicar fotografías de un velorio, especialmente el de un padre, no solo es innecesario, sino que evidencia un problema mayor en la privacidad y la manera en que las personas muestran su vida en redes sociales.

“Respeto el dolor que pueda estar sintiendo esa familia en estos momentos por una muerte, porque eso nos duele profundamente en el alma, pero ¿cómo carajos hay tiempo, disposición y energía para subir una foto?”, cuestionó la influencer. Además, enfatizó que momentos tan íntimos “deberían permanecer fuera del alcance de las redes sociales” y criticó la tendencia contemporánea de documentar cada detalle de la vida privada, incluso en circunstancias de duelo profundo.

Defensa de la familia Cediel

Las críticas no pasaron desapercibidas para los familiares de Cediel. Una de sus hermanas se pronunció en Instagram para defender el derecho de la presentadora a compartir momentos de su vida, incluso en contextos de luto. Calificó las críticas como una forma de “bullying con el dolor ajeno” y señaló que, así como compartieron alegrías y enfermedades durante la vida de su padre, también tenían derecho a documentar su despedida.

“Mi papá fue una persona conocida y muy querida en la comunidad de mi hermana, siempre recibió amor por parte de nuestros seguidores”, escribió. Además, destacó que quienes observan las publicaciones deberían informarse antes de emitir juicios sobre cómo una familia decide honrar a un ser querido.

Respuesta directa de Jessica Cediel

Ante la polémica, Cediel se pronunció en sus historias de Instagram, defendiendo su derecho a vivir y compartir el duelo a su manera. En un mensaje firme, recordó que cada persona enfrenta la pérdida de manera distinta y que nadie tiene autoridad para cuestionar cómo lo hace:

“Cada quien vive el duelo a su manera. Nadie tiene la última palabra al respecto. Y si lo hicimos público y usted no tiene nada bueno que decir, quédese callada”, escribió.

En otra historia, Cediel se dirigió directamente a quienes intentan generar polémica a partir de su dolor familiar: “Señora, deje de ser atrevida. Con el dolor de mi familia y con la memoria de mi padre no se meta. Vaya y busque tráfico y contenido en otro lado. ¡Insensible!”, expresó.

Finalmente, la presentadora recalcó la importancia de la empatía frente al duelo ajeno: “Controle la única neurona que le queda en el cerebro antes de hablar y formar un espectáculo con el dolor de MI FAMILIA. Que falta de empatía. Por eso la sociedad está como está, por no ponerse en los zapatos del dolor ajeno”.

Mientras la polémica continúa en las redes, Jessica Cediel y su familia siguen viviendo su proceso de duelo, recordando y honrando la memoria de su padre, y dejando claro que cada familia tiene derecho a decidir cómo despedir a sus seres queridos.