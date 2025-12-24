Resumen: Aunque se encuentra privada de la libertad, Epa Colombia organizó una emotiva despedida de fin de año para sus empleados de las tiendas de keratina, a través de su pareja, Karol Samantha. La celebración, realizada en un reconocido restaurante de Bogotá, buscó reconocer la lealtad y el compromiso del equipo durante un año complejo para la empresaria. A pesar de su ausencia física, Barrera reafirmó su vínculo con la empresa y con quienes la han apoyado en medio de la adversidad.

“Gracias por no dejar hundir el barco”: así fue la conmovedora fiesta de fin de año que Epa Colombia organizó para sus trabajadores

Aunque permanece privada de la libertad y enfrenta un proceso judicial complejo, la empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, volvió a captar la atención pública por un gesto que se aleja de la polémica y pone el foco en lo humano: un agradecimiento a quienes han sostenido su empresa en uno de los momentos más difíciles de su trayectoria.

Esta vez, lejos de los escándalos que durante años han marcado su nombre, la conversación giró en torno a una despedida de fin de año organizada para los empleados de sus tiendas de keratinas, iniciativa promovida por la propia Barrera desde prisión y coordinada por su pareja, Karol Samantha, quien asumió la representación del evento.

Un encuentro simbólico en medio de la ausencia

La reunión se realizó en un reconocido restaurante de Bogotá y contó con la asistencia de trabajadores de los distintos puntos de venta de la marca. El espacio fue concebido como un cierre de año enfocado en el reconocimiento al equipo, donde el protagonismo recayó en los empleados y no en la figura pública detrás del negocio.

Durante la jornada se compartieron alimentos, música y mensajes emotivos, en un ambiente que, según lo evidenciado en redes sociales, estuvo marcado por la cercanía y el agradecimiento colectivo. Aunque Epa Colombia no estuvo presente físicamente, su mensaje fue transmitido a través de su pareja, encargada de expresar el reconocimiento de la empresaria hacia su equipo.

“Gracias por no dejar hundir el barco”

Karol Samantha difundió en plataformas digitales algunos momentos del encuentro y compartió palabras que rápidamente llamaron la atención de los seguidores de la marca. En sus mensajes destacó la lealtad de los trabajadores, especialmente durante los meses posteriores a la captura de Barrera, cuando la continuidad de la empresa enfrentó un escenario de incertidumbre.

Una de las frases que más resonó fue “Gracias a todos por mantenerse en la empresa, por no dejar hundir el barco”, expresión que sintetizó el espíritu de la despedida: valorar a quienes decidieron permanecer en la empresa pese al impacto judicial y mediático que rodeó a su fundadora.

Según explicó, la despedida fue pensada como un gesto simbólico de gratitud, en un año que estuvo marcado por circunstancias excepcionales para la organización.

La empresa continúa operando

A pesar de que Daneidy Barrera cumple una condena superior a cinco años de prisión, sus negocios siguen funcionando con normalidad. Durante la temporada decembrina, las tiendas de keratinas registraron una alta afluencia de clientes, impulsada por la fidelidad del público y por la gestión administrativa que asumió Karol Samantha.

El significativo encuentro de fin de año, evidenció que, pese a su ausencia física, la empresaria mantiene un vínculo emocional con su empresa y con las personas que la integran, proyectando una narrativa de resiliencia, lealtad laboral y cohesión interna en medio de la adversidad.