Jessi Uribe emprende acciones legales tras ser vinculado con la muerte de Yeison Jiménez

Resumen: Jessi Uribe desmintió las versiones que lo relacionan con la muerte de Yeison Jiménez y, a través de su equipo legal, inició acciones para perseguir a quienes difunden noticias falsas en redes sociales y otros medios digitales, advirtiendo sobre posibles consecuencias legales y protegiendo su reputación y la de su familia.

El cantante de música popular Jessi Uribe rechazó de manera enfática los rumores que lo señalaban como responsable de la muerte de su colega Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en la zona rural de Boyacá. A través de un comunicado oficial emitido por su equipo legal y de comunicaciones, Uribe calificó las versiones difundidas en redes sociales y plataformas digitales como “completamente infundadas” y dañinas para su reputación.

Según la misiva, diversas publicaciones en páginas web, canales de YouTube y redes sociales han circulado con imágenes y textos que sugieren una supuesta vinculación de Jessi Uribe con el trágico accidente. La agencia de comunicaciones del artista aseguró que estas afirmaciones buscan generar desinformación y lucro a partir de la viralidad, atentando contra el buen nombre, la honra y la dignidad del cantante, así como afectando directamente su entorno familiar y profesional.

El comunicado enfatiza que el fallecimiento de Yeison Jiménez ha sido utilizado como herramienta para crear contenido malintencionado y viral, lo que constituye un acto de difamación que no solo perjudica a Uribe, sino que también representa una falta de respeto hacia la memoria y legado del artista fallecido y su familia.

Para enfrentar estas publicaciones, el equipo de Jessi Uribe informó que ya se activó un proceso de seguimiento y recopilación de evidencia digital, en coordinación con las autoridades competentes y con el apoyo de la Policía Nacional, a través de la división de delitos cibernéticos. El objetivo es rastrear y documentar el origen de las publicaciones que difunden información falsa y que vinculan al cantante con la tragedia.

Esto le podría interesar: ¡Se acabó el romance y cambian de rumbo! Karol G y Feid confirman el fin de su relación tras tres años de amor

Además, Uribe y su equipo legal hicieron un llamado a la opinión pública para que se abstengan de replicar o amplificar estos rumores, advirtiendo que su difusión puede derivar en responsabilidades legales, incluso para quienes las compartan sin ser autores directos.

El comunicado se da en un contexto de conmoción por la muerte de Yeison Jiménez, quien perdió la vida junto a cinco personas más —incluido el piloto de la aeronave— cuando la avioneta en la que viajaban cayó en inmediaciones de Paipa y Duitama, en Boyacá. Según la Aeronáutica Civil, la aeronave había volado días antes y estaba en condiciones de operación, por lo que la investigación se centra ahora en determinar las causas exactas del accidente.

Jessi Uribe, quien también estuvo presente en el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena, destacó que compartía con su colega un proyecto musical que incluía a varios exponentes de la música popular y que planeaban grabar juntos. “Yeison luchó toda su vida por su música y por dejar un legado, y sentimos la responsabilidad de honrarlo en cada canción y concierto”, expresó el cantante.

Con estas acciones, Jessi Uribe busca proteger su reputación, defender su buen nombre y garantizar que la desinformación que lo vincula con la tragedia de Yeison Jiménez no se propague, mientras las autoridades continúan con la investigación sobre el accidente aéreo.