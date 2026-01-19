Resumen: A pesar de la tristeza que embarga a sus seguidores, la ruptura se habría dado en términos amistosos. Ambos artistas han decidido priorizar su crecimiento personal y profesional, enfocándose en las nuevas etapas de sus carreras.

¡Se acabó el romance y cambian de rumbo! Karol G y Feid confirman el fin de su relación tras tres años de amor

Minuto30.com .- Lo que muchos temían ha sido confirmado. El portal internacional TMZ sacudió al mundo de la música urbana al anunciar oficialmente que la relación entre los colombianos Karol G y Feid llegó a su fin. Aunque el anuncio se dio este lunes 19 de enero, fuentes cercanas aseguran que la ruptura ocurrió hace meses, validando los rumores que circulaban entre los fans ante la ausencia de apariciones conjuntas en eventos y redes sociales.

La pareja, que se convirtió en un símbolo de orgullo paisa y éxito mundial, ha decidido tomar rumbos diferentes, dejando atrás una historia que ambos calificaron en su momento como una “bendición”.

“Paz y destino”: Un final amistoso

En sus respectivos documentales, tanto la ‘Bichota’ como el ‘Ferxxo’ hablaban de su unión como algo predestinado por la paz que se brindaban mutuamente. Sin embargo, según el entorno de la artista paisa, “diversas situaciones” —que han preferido mantener en privado— los llevaron a cerrar este capítulo.

A pesar de la tristeza que embarga a sus seguidores, la ruptura se habría dado en términos amistosos. Ambos artistas han decidido priorizar su crecimiento personal y profesional, enfocándose en las nuevas etapas de sus carreras.

Nuevos rumbos: El adiós al ‘Ferxxo’ y la era ‘Tropicoqueta’

La noticia llega en un momento de cambios drásticos para ambos:

Feid: Ha sorprendido a sus fans al anunciar el final de su etapa como el ‘Ferxxo’, sugiriendo una evolución en su concepto artístico y visual.

Karol G: Aunque se ha alejado un poco del ojo público para cuidar su privacidad, se prepara para el lanzamiento de su gira internacional “Tropicoqueta”, con la que promete seguir dominando los charts globales.

Aunque los rumores venían tomando fuerza (especialmente porque dejaron de compartirse “likes” y comentarios), el anuncio oficial ha tomado a muchos fuera de base.