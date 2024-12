Se confirmó que se emitió una circular azul en contra de Jessen Wiseman, señalado de ser el feminicida de Laura Lopera.

Laura Lopera fue encontrada sin vida dentro de una maleta el pasado 10 de febrero en un apartamento ubicado en el barrio Bostón de Medellín.

Wiseman era la pareja sentimental de la víctima, quien huyó del país tras conocerse el caso de la joven.

Este masculino sería un canadiense, que salió a Guatemala el pasado 12 de febrero y llegó a Turquía un día después.

Las autoridades revelaron que Migración Colombia ya terminó los trámites con Canadá.

Por lo tanto, se emitió una circular azul en 196 países para ubicar y capturar al presunto feminicida.

Jessen Wiseman maltrataba a la joven

Se compartió un audio del masculino en donde se evidenció las amenazas que le realizaba a la joven.

«Te dije venga y hablemos, y resolver los problemas. Estoy enojado contigo, no me escuchas, debes escucharme. Venga y vamos a resolver todo. ¡No me hablas por WhatsApp! Y queja y queja. Bla, bla, bla. Párate», se escucha decir al extranjero.

Laura Lopera era una joven de 21 años, quien tenía una hija de 3 años.

La familia pide a las autoridades ubicar al responsable para pagar por sus actos.

