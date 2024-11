Laura Lopera se unió a los 11 casos de feminicidio registrados en lo que va del año 2024 en Colombia.

La joven, de 20 años, habría sido reportada como desaparecida hace una semana, y fue encontrada el 10 de febrero en un apartamento en la comuna Villa Hermosa, Medellín.

El caso llamó a atención por el parecido al feminicidio de la DJ de 22 años, Valentina Trespalacios en Bogotá.

Similitudes en los crímenes

Las jóvenes fueron halladas en maletas

Las autoridades fueron avisadas por los vecinos por un espantoso olor que desprendía un apartamento ubicado en el barrio Boston de Medellín.

Al revisar el lugar, encontraron una maleta en donde se encontraba Lopera sin vida.

Por su parte, Trespalacios fue hallada en una maleta dentro de un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.

El crimen fue realizado por sus compañeros sentimentales extranjeros

Según información revelada por la policía, Lopera llevaba una relación sentimental con un extranjero desde hace 3 meses.

Por ahora, el hombre fue identificado como J. Wiseman, al parecer de nacionalidad canadiense.

Se conoció en las últimas horas que Wiseman habría huido a Guatemala. Por ahora, se desconoce su paradero y tiene una circular azul en su contra.

Por otro lado, John Poulos, ciudadano estadounidense y exnovio de Trespalacios, fue señalado de cometer el feminicidio.

Este hombre habría asfixiado con sevicia a la joven de 22 años durante una discusión, y luego se dio a la fuga.

Poulos habría llegado a huir a Panamá, en donde tenía pensado tomar un avión a Estambul, Turquía. Pero terminó siendo capturado.

Familias denunciaron que sus parejas las ‘celaban’ y sufrían maltratos:

En el caso de Laura Lopera, se compartió un audio del masculino en donde se evidenció las amenazas que le realizaba a la joven.

«Te dije venga y hablemos, y resolver los problemas. Estoy enojado contigo, no me escuchas, debes escucharme. Venga y vamos a resolver todo. ¡No me hablas por WhatsApp! Y queja y queja. Bla, bla, bla. Párate», se escucha decir al extranjero.

Por su parte, según la familia y amigos, John Poulos tenía comportamientos agresivos hacia Valentina.

La Fiscalía le imputó a Poulos los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio.

El estadounidense no aceptó los cargos. Por ahora, el masculino permanece retenido en la cárcel La Picota.

