Resumen: La JEP cita al exalcalde Luis Pérez Gutiérrez a declarar por la Operación Orión y crímenes en la Comuna 13 de Medellín. La diligencia será el 20 de noviembre.

La JEP cita al exgobernador Luis Pérez a declarar por la controversial Operación Orión

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó al exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, para que rinda testimonio en el marco del Caso 08 sobre crímenes cometidos por la fuerza pública en asociación con grupos paramilitares durante el conflicto armado en Medellín.

La Sala de Reconocimiento, mediante auto firmado por el magistrado Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez, ordenó la comparecencia de Luis Pérez de manera presencial para el 20 de noviembre de 2025.

Durante su declaración, el exmandatario (alcalde entre 2001 y 2004) deberá explicar las decisiones que llevaron a la ejecución de la Operación Orión y otras 30 operaciones militares desarrolladas en la Comuna 13.

Como parte del proceso de reparación, la JEP también ordenó la creación de un proyecto de memorialización en La Escombrera, lugar señalado como posible fosa común de las víctimas de estos operativos.

