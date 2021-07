Jennifer López y Ben Affleck: ¡Se acaban los rumores! Vea la foto con la que ella confirmó la relación

Luego de los rumores ¡Por fin! la cantante Jennifer López, confirmó que volvió con Ben Affleck.

Los artistas que estuvieron comprometidos en 2002, demostraron que su amor sigue vigente, pues, 17 años después, con una foto le confirman al mundo que están juntos.

En su perfil de Instagram, JLo publicó un carrusel de fotografías en las que demuestra su extraordinario cuerpazo al mismo tiempo que celebra su cumpleaños número 52; El paso de las fotos sorprendieron a los seguidores, pues la cuarta en la lista aparece la pareja, muy cariñosa y fundiéndose en un tierno beso en el que el actor parece que con todas sus fuerzas se aferra a ella.



Foto tomada de Instagram

5 2 … what it do …💗 pic.twitter.com/nQrM37ZLKF

— jlo (@JLo) July 24, 2021