Jennifer López y Ben Affleck fueron captados besándose

El beso en público de Jennifer López y Ben Affleck confirmaría su relación. Los artistas se estarían dando una nueva oportunidad y todo el mundo está observando.

En 2002, la pareja estuvo comprometida. Sin embargo, 17 años después de haber roto su compromiso se han visto de nuevo muy cariños por las calles de Estados Unidos. Algunos medios presumen que Jennifer y Ben ya estarían conviviendo juntos.

El video que circula en redes sociales sería el más reciente, y de acuerdo con medios de entrenamiento, Jennifer López y Ben Affleck estarían celebrando el cumpleaños de la hermana de JLo.

They’re so happy together, that’s all it matters. ❤️ pic.twitter.com/fuFcgbMZ1A

— bennifer tea (@jloaffleck) June 14, 2021