¡Debuta la Tricolor! Colombia se enfrenta a Brasil en el arranque de la Copa América de Futsal

La Selección Colombia Masculina de Futsal inicia hoy su participación en la CONMEBOL Copa América, buscando demostrar el crecimiento y talento del país en esta disciplina.

El equipo nacional llega con la ilusión renovada y el objetivo claro de ser protagonista en uno de los torneos más competitivos del continente.

El esperado debut tendrá lugar este sábado 24 de enero frente a la potencia de Brasil, en un choque de titanes que se llevará a cabo en el COP Arena Óscar Harrison de Luque, Paraguay.

El pitazo inicial está programado para las 12:30 p.m. (hora de Colombia), marcando el comienzo de un camino exigente donde cada jugada será decisiva para avanzar en la fase de grupos.

Para los aficionados que no quieran perderse ni un segundo de la acción, el encuentro contará con una amplia cobertura mediática.

El director técnico Roberto Bruno atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa.

En relación a cómo llega la selección para afrontar el certamen continental, el entrenador barranquillero dijo que “los dos partidos de preparación frente a Francia y Croacia en el mes de diciembre nos hicieron crecer mucho como equipo”.

Adicionalmente agregó que fue la primera vez que Colombia jugó frente a rivales europeos. “Estamos preparados y con la ilusión de salir a ganar y clasificar a la siguiente fase”.

La transmisión en vivo estará disponible a través de las señales de Gol Caracol HD2 y Fútbol RCN HD2, además de las plataformas digitales de APP Canal RCN, APP Caracol y el servicio de TV DITU.

