Resumen: Javier Pava firmó carta que decía que Colombia no necesitaba rescatistas USAR tras terremoto. Ministro Lara lo señaló y Pava dice que ese mismo día envió otras dos cartas pidiendo ayuda de EE.UU. y humanitaria.

¿Colombia dijo no a rescatistas extranjeros? El escándalo de la carta de Javier Pava tras el terremoto

Javier Pava, quien hacía parte de la administración de Gustavo Petro y se desempeñaba como director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quedó en el centro de la controversia por la decisión inicial sobre la llegada de equipos internacionales de rescate tras el terremoto del 10 de agosto.

Pava había sido designado por Petro como director encargado de la UNGRD en junio de 2026, durante la recta final de su gobierno.

La discusión se originó por una carta fechada el 11 de agosto y enviada a la Cancillería, en la que se indicaba que, de acuerdo con la evaluación técnica disponible en ese momento, Colombia contaba con capacidad nacional suficiente para responder a la emergencia y no requería activar inmediatamente equipos internacionales especializados en búsqueda y rescate urbano, conocidos como USAR.

La existencia del documento fue revelada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien atribuyó a Javier Pava la certificación de que el país no necesitaba rescatistas extranjeros.

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El exfuncionario respondió posteriormente en medios de comunicación y explicó que la comunicación correspondía a una valoración técnica provisional realizada con la información disponible durante las primeras horas de la emergencia.

Según su versión, la situación fue reevaluada ese mismo 11 de agosto y posteriormente se enviaron nuevas comunicaciones a la Cancillería para solicitar apoyo internacional.

Entre esas solicitudes estaba el respaldo tecnológico de Estados Unidos para coordinar y manejar información de los equipos de búsqueda, además de cooperación humanitaria mediante hospitales de campaña y víveres para las zonas afectadas de Chocó y Pereira.

Actualmente, Javier Pava ya no está al frente de la UNGRD. Tras el cambio de Gobierno, David Santiago Tamayo asumió la dirección de la entidad.

Por su parte, la Cancillería había señalado desde el 10 de agosto que las ofertas internacionales estaban siendo evaluadas por el Puesto de Mando Unificado.

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