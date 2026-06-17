Resumen: El presidente argentino, Javier Milei, oficializó su respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial en Colombia el próximo 21 de junio, tras una conversación telefónica en la que ambos coincidieron en la necesidad de impulsar la libertad económica, la seguridad y una política de "cero tolerancia" contra el crimen organizado. El mandatario libertario presentó la elección como un punto de inflexión para el país, contrastando su visión de prosperidad y crecimiento frente a lo que denominó el "comunismo empobrecedor", reafirmando así el apoyo de La Libertad Avanza a quienes defienden la democracia y el modelo liberal en la región.

Javier Milei mostró su respaldo a Abelardo de la Espriella y confirmó que conversó con él por teléfono

A pocos días de la segunda vuelta presidencial que se celebrará este 21 de junio en Colombia, el presidente de Argentina, Javier Milei, manifestó de manera explícita su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella. A través de sus redes sociales, el mandatario libertario confirmó haber sostenido una conversación telefónica con el aspirante por el movimiento «Defensores de la Patria», en la cual coincidieron en la necesidad de implementar reformas de corte liberal para el país.

“Todo mi apoyo a Abelardo de la Espriella para el balotaje del 21 de junio. Hablamos hoy por teléfono y coincidimos en algo fundamental: este es el momento de Colombia”, expresó Milei. El jefe de Estado argentino subrayó que el camino para la nación debe estar marcado por «más libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico».

Para el presidente argentino, la contienda electoral colombiana trasciende las fronteras locales, presentándola como una disputa entre dos visiones de país diametralmente opuestas: “En el balotaje se juega mucho más que una elección: se define si Colombia sigue el camino del crecimiento económico y la prosperidad o persiste en el del comunismo empobrecedor”.

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Milei reafirmó la postura de su administración y de su fuerza política, La Libertad Avanza, al asegurar que se mantendrán siempre alineados con quienes defiendan los valores de la libertad y la democracia en el continente. Con su característico cierre, “¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”, el mandatario argentino envió un mensaje claro a la militancia y a los votantes indecisos en Colombia, consolidando a De la Espriella como una de las figuras regionales más cercanas a la corriente libertaria en la actual disputa por la Casa de Nariño.

Este respaldo internacional se suma a la intensa recta final de la campaña, en la que De la Espriella busca capitalizar el apoyo de diversos sectores opositores para enfrentar al candidato oficialista Iván Cepeda en la definición presidencial de este domingo.

Javier Milei mostró su respaldo a Abelardo de la Espriella y confirmó que conversó con él por teléfono