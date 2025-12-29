Algunos hinchas celebran como si fuera un refuerzo: Jarlan Barrera no continuaría en el Poderoso

La novela de Jarlan Barrera en el Independiente Medellín habría llegado a su último capítulo. Tras varias semanas de negociaciones y evaluaciones por parte del cuerpo técnico y la directiva, se estipularía que el volante samario no continuará en las filas del “Poderoso” para la temporada 2026. La falta de consenso en las condiciones económicas y, sobre todo, la irregularidad en su rendimiento, sellaron su salida de la institución roja.

El jugador, que cumplió 30 años en septiembre, se encuentra actualmente analizando propuestas tanto del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) como del exterior, donde mercados como el mexicano y el peruano han mostrado un interés preliminar en sus servicios.

Una apuesta que no dio frutos: El balance de Jarlan en el DIM

Cuando Jarlan Barrera aterrizó en el Independiente Medellín a mediados de este año, el fichaje generó un terremoto mediático. No solo por su calidad técnica indiscutible, sino por su pasado inmediato en Atlético Nacional, donde pasó de ser el héroe de la estrella 17 a salir por la “puerta de atrás” tras fallar un penal decisivo en la final contra Millonarios y enfrentar cuestionamientos sobre su estado físico.

Pese a que el DIM le abrió las puertas y le brindó un plan de acondicionamiento especial, el balance final es, para muchos sectores de la prensa y la hinchada, decepcionante:

Intermitencia física: Aunque logró bajar de peso y ponerse a punto, nunca alcanzó la plenitud atlética necesaria para aguantar los 90 minutos en el ritmo que exigía el esquema del equipo.

Pobre aporte estadístico: Para un volante de creación de su jerarquía, sus números en asistencias y goles fueron inusualmente bajos durante su estancia en el Atanasio vistiendo de rojo.

Falta de liderazgo: En los momentos críticos de los torneos de 2025, Barrera no logró echarse el equipo al hombro, siendo relegado en varias ocasiones al banco de suplentes.

Le puede interesar: ¡Ya es oficial! Nacional definió el que será su técnico en propiedad para el 2026

El peso del pasado “Verdolaga”

Para una gran parte de la hinchada del Medellín, la sombra de su pasado en el rival de patio siempre estuvo presente. Jarlan llegó al DIM con la presión de demostrar que aún era el jugador desequilibrante que brilló en Junior y en ciertos tramos con Nacional, pero su fútbol apareció solo en “chispazos” aislados.

Su salida deja un sinsabor en la directiva encabezada por Raúl Giraldo, que invirtió en su recuperación con la esperanza de revenderlo o de que fuera el eje del mediocampo. Hoy, el jugador se marcha como agente libre, lo que facilita su llegada a cualquier club, pero con el estigma de llevar varias temporadas sin encontrar su mejor nivel.

¿Qué sigue para el samario?

A sus 30 años, Jarlan Barrera se encuentra en una encrucijada profesional. Su talento es innegable, pero su mercado se ha reducido debido a las constantes dudas sobre su disciplina física y su regularidad en el campo.

En el ámbito local, equipos con menos presión mediática podrían ser su refugio para intentar un segundo aire, mientras que en el exterior, su representante busca una liga donde el ritmo de juego sea menos exigente en lo físico y le permita explotar su visión de juego.

El DIM, por su parte, libera una casilla importante en su nómina salarial, la cual se espera sea ocupada por un refuerzo que realmente le aporte jerarquía y calidad al equipo.

Algunos hinchas celebran como si fuera un refuerzo: Jarlan Barrera no continuaría en el Poderoso