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Resumen: Mientras se aplica esta excepción, las cuadrillas operativas de la empresa continúan desplegadas en la zona del daño trabajando ininterrumpidamente para reparar la red primaria y restablecer el flujo de agua a la mayor brevedad.

¡Tranquilo, si no tiene agua . . . no tiene que recoger! EPM suspende el racionamiento en barrios afectados por la rotura del tubo matriz

Minuto30.com .- Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció una medida excepcional para los habitantes del nororiente de la ciudad que permanecen sin servicio de acueducto desde la tarde de este lunes 21 de septiembre, a causa del grave daño en la conducción Villa Hermosa-Campo Valdés-Berlín.

A través de sus canales oficiales, la entidad confirmó una modificación en los cortes de agua por el fenómeno de El Niño que inician este martes:

Excepción al Esquema 1: Los sectores que sufrieron el corte imprevisto por la rotura de la tubería y que, por programación, debían iniciar su ciclo de racionamiento hoy martes 22 de septiembre, no tendrán la interrupción prevista.

El objetivo de la medida: La decisión busca mitigar el impacto en la comunidad afectada y evitar que estas familias acumulen un exceso de horas consecutivas sin el suministro de agua potable.

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Cortes en firme para el resto de la ciudad: EPM aclaró que, para todos los demás barrios incluidos en el Esquema 1 que cuentan con el servicio normalizado, la interrupción programada se mantiene vigente y se aplicará tal como fue anunciada (desde las 8:00 p. m. de hoy hasta las 4:00 a. m. del miércoles).

Mientras se aplica esta excepción, las cuadrillas operativas de la empresa continúan desplegadas en la zona del daño trabajando ininterrumpidamente para reparar la red primaria y restablecer el flujo de agua a la mayor brevedad.

Esquemas de racionamiento de agua