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Resumen: Bogotá ya cuenta con un canal oficial de WhatsApp para informar a la ciudadanía sobre seguridad, prevención del delito, alertas por estafas y más.

Bogotá lanza canal de WhatsApp para alertar sobre delitos, estafas y noticias falsas

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia puso en marcha un nuevo canal oficial de WhatsApp con el propósito de fortalecer la comunicación directa con los ciudadanos y facilitar el acceso a información relacionada con la seguridad, la prevención del delito y los servicios de justicia disponibles en Bogotá.

A través de esta herramienta, los habitantes de la capital podrán recibir información actualizada sobre modalidades delictivas detectadas por las autoridades, alertas para evitar estafas, recomendaciones de autoprotección y medidas preventivas frente a situaciones que puedan afectar la seguridad en diferentes sectores de la ciudad.

La iniciativa busca que la ciudadanía cuente con información confiable y oportuna para tomar decisiones informadas y acceder a los mecanismos de protección institucional.

Uno de los componentes más importantes del nuevo canal oficial de WhatsApp será la orientación a personas que hayan sido víctimas de algún delito.

La entidad recordó que cuenta con el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), un servicio especializado que acompaña a los ciudadanos durante el proceso de denuncia y en la activación de las rutas de atención correspondientes.

Según explicó la Secretaría, este equipo brinda apoyo en la recolección y análisis de información necesaria para orientar a las víctimas y facilitar su acceso a la justicia. Los ciudadanos interesados pueden comunicarse a través de la línea telefónica (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.

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La herramienta también servirá para divulgar los servicios ofrecidos por las Casas de Justicia de Bogotá, donde los ciudadanos pueden recibir orientación jurídica, acceder a mecanismos alternativos de solución de conflictos y obtener acompañamiento en distintos trámites legales.

En estos espacios, abogados facilitadores apoyan la elaboración de documentos como derechos de petición, acciones de tutela, demandas de mínima cuantía y liquidaciones laborales.

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La Secretaría señaló que el canal permitirá compartir información oficial de primera mano sobre hechos relacionados con la seguridad y la convivencia, reduciendo la propagación de rumores y noticias falsas que suelen circular en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

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