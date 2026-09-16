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    Hoy juega el verde en El Campín y «el más grande» está convocado

    Con una mezcla de experiencia internacional y talento consolidado, Nacional buscará llevarse los tres puntos de la capital

    Publicado por: SoloDuque

    james rodriguez es nacional
    Hoy juega el verde en El Campín y «el más grande» está convocado

    Resumen: La expectativa es total en Bogotá. Atlético Nacional confirmó la lista de jugadores convocados para disputar la fecha 13 de la Liga BetPlay frente a Internacional de Bogotá, destacando la primera aparición oficial de James Rodríguez en la nómina del equipo antioqueño.

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    Minuto30.com .- A través de sus redes sociales, la escuadra ‘Verdolaga’ encendió los ánimos de su hinchada al anunciar que el histórico mediocampista viajará con el equipo para el crucial encuentro de este fin de semana. «La capital recibirá a James Rodríguez en su primera convocatoria como jugador del más grande del país. Que sea una noche mágica para todos», compartió la institución en su cuenta de X.

    Estadio a reventar

    El efecto mediático y deportivo de James ya se hace sentir en las tribunas. El partido, programado para las 8:20 de la noche en el estadio El Campín, se jugará con la boletería vendida en su totalidad, garantizando un marco espectacular para recibir al equipo dirigido por Lucas González.

    La lista completa de convocados

    Para enfrentar este reto ante Internacional de Bogotá, el cuerpo técnico ha dispuesto del siguiente grupo de jugadores:

    Porteros: Franco Armani y Zea.

    Defensas: Parra, Milton Casco, William Tesillo, Perlaza, Velásquez, Andrés Felipe Román y Reyes.

    Volantes: James Rodríguez, Zapata, Rengifo, Cabrera y Ríos.

    Delanteros: Arango, Moreno, Sarmiento, Kevin Parra, Alfredo Morelos e Ian Poveda.

    Con una mezcla de experiencia internacional y talento consolidado, Nacional buscará llevarse los tres puntos de la capital en una noche que promete ser histórica para sus aficionados.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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