Japón en alerta máxima tras sismo de 7.7 grados y riesgo por un posible megaterremoto

Resumen: Japón en alerta máxima tras un potente terremoto de 7.7 grados. Las autoridades advierten sobre el riesgo de un megasismo y mantienen la vigilancia por tsunamis y réplicas.

El archipiélago nipón ha vuelto a sentir el rigor de la naturaleza este lunes 20 de abril, cuando un violento terremoto de magnitud 7,7 sacudió la costa noreste, encendiendo de inmediato las alarmas ante la inminente posibilidad de un evento sísmico aún mayor.

La magnitud del terremoto ha obligado a las autoridades a mantener en máxima vigilancia a más de un centenar de regiones, mientras el recuerdo del desastre de 2011 revive el miedo entre los habitantes de las zonas costeras.

El movimiento telúrico, registrado a las 16:53 (hora local) con epicentro frente a las costas de Iwate y una profundidad de 20 kilómetros, generó un tsunami con olas de hasta 80 centímetros y provocó órdenes de evacuación para cerca de 172.000 personas.

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Aunque el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico ha señalado que la amenaza inmediata de grandes olas ha disminuido en las últimas horas, el gobierno japonés, bajo las instrucciones de la primera ministra Sanae Takaichi, ha mantenido los protocolos de emergencia ante la posibilidad de fuertes réplicas en las próximas jornadas.

Lo que verdaderamente mantiene en vilo a la nación es el “aviso de terremoto posterior” activado por la Agencia Meteorológica de Japón.

Los expertos han advertido que la probabilidad de un sismo de magnitud 8 o superior ha aumentado temporalmente, instando a la población de Hokkaido, Aomori, Miyagi y Fukushima a no bajar la guardia.

Afortunadamente, hasta el momento y tras los reportes del Organismo Internacional de Energía Atómica, se confirmó que las centrales nucleares del país, incluyendo la de Fukushima, operan sin anomalías.

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