    James Rodríguez pone rumbo a la MLS: Minnesota United será su nuevo destino

    James Rodríguez ficha por Minnesota United de la MLS para enfrentar a Messi y prepararse hacia el Mundial de fútbol 2026

    Publicado por: Alejandro Rincón

    James Rodríguez pone rumbo a la MLS: Minnesota United será su nuevo destino
    Foto: James Rodríguez
    James Rodríguez pone rumbo a la MLS: Minnesota United será su nuevo destino

    Resumen: El volante colombiano James Rodríguez ha definido su futuro para 2026 al fichar por el Minnesota United de la MLS, descartando definitivamente los rumores que lo vinculaban con un regreso a Millonarios o Atlético Nacional. El mediocampista eligió el fútbol estadounidense con el objetivo de sumar minutos y mantener su nivel competitivo de cara al Mundial de 2026, decisión que además lo llevará a protagonizar atractivos duelos contra Lionel Messi en territorio norteamericano

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El astro colombiano James Rodríguez está listo para iniciar una nueva etapa en su carrera profesional tras confirmarse que su futuro deportivo se encuentra en el Minnesota United de la MLS.

    Con esta decisión, el mediocampista se une a la creciente lista de figuras internacionales en el fútbol norteamericano, donde tendrá el atractivo adicional de enfrentarse a Lionel Messi, actual referente del Inter Miami.

    El movimiento representa un giro estratégico para el “10”, quien busca un entorno competitivo y estable para el inicio de la temporada 2026.

    La llegada de James a los “Loons” pone fin a meses de especulaciones que lo vinculaban, de forma infundada, con un posible regreso al Fútbol Profesional Colombiano para vestir las camisetas de Millonarios o Atlético Nacional.

    Pese al entusiasmo de la hinchada local, la postura del volante fue tajante desde el principio: no volver a Colombia en este momento de su carrera.

    Lea también: La Selección Colombia Femenina Sub-20 ajusta detalles a tres días del debut

    James Rodríguez pone rumbo a la MLS: Minnesota United será su nuevo destino

    El jugador priorizó las ofertas del exterior, descartando cualquier acercamiento con los clubes nacionales para centrarse plenamente en el mercado estadounidense.

    El principal objetivo de esta vinculación con el Minnesota United es garantizar que James sume los minutos y la regularidad necesarios para mantenerse en plenitud física y técnica de cara al Mundial de 2026.

    Al jugar en una liga que será anfitriona de la cita orbital (junto a México y Canadá), el colombiano podrá adaptarse al entorno y llegar en óptimas condiciones para liderar a la Selección Colombia.

    Con la temporada de la MLS a punto de comenzar, el mundo del fútbol estará atento al debut del creativo en territorio norteamericano.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


