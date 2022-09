La contratación de James Rodríguez por parte del Olympiacos tiene enloquecidos a los griegos. El colombiano llega con la esperanza de volver a su mejor nivel en su retorno al fútbol europeo y además clasificar a una grande liga para la próxima temporada.

Pese a que la oficialización del volante fue el pasado jueves, este viernes 16 de septiembre, el Olympiacos anunció por medio de sus redes sociales todo lo de la firma del contrato y publicó los momentos de emoción de los aficionados en el estadio Karaiskakis y la camiseta que lucirá.

El Olympiacos publicó varias fotos de Rodríguez firmando el documento y compartiendo con el presidente del club. «Nuestro presidente Mr. Evangelos Marinakis anoche le dio la bienvenida a James Rodríguez en el estadio ‘G. Karaiskakis'», escribieron en las redes.

De igual manera, James posó sonriente con la prenda que utilizará esta temporada. De forma inmediata le dieron la ‘10’, número con el que ha jugado durante casi toda su carrera deportiva.

Tiempo después, fue compartido un vídeo en el que se observa tanto al directivo como al fichaje estrella en el escenario deportivo, de cara al partido entre Olympiacos y Friburgo por la Europa League. Una vez fue anunciado el jugador, los hinchas gritaron «James Rodríguez».

Al final, el volante colombiano de 31 años, posó con la dorsal ya puesta.

This is how we welcomed @jamesdrodriguez last night in “G. Karaiskakis” stadium! Welcome to the #Olympiacos' family! / Έτσι υποδεχθήκαμε χθες στο Γ. Καραϊσκάκης τον Χάμες Ροντρίγκες! Καλωσόρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού! 🔴⚪️#JamesRodriguez #WelcomeJames #JR10 #Marinakis pic.twitter.com/qkxvfvl1H8

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) September 16, 2022