Resumen: El regreso de James Rodríguez al fútbol colombiano se ha visto truncado por un insólito conflicto de intereses comerciales, según reveló el periodista Pipe Sierra, debido a que el "10" mantiene un millonario contrato publicitario con BetPlay, patrocinador oficial de la liga. Esta vinculación impide legalmente que el jugador sea parte de la competición mientras sea la imagen principal de la marca, cerrando así la puerta a clubes como Atlético Nacional, Millonarios o Junior, quienes soñaban con su fichaje, y obligando al volante a buscar un nuevo destino en el extranjero para mantener su ritmo de cara al Mundial 2026.

El problema legal que tendría James Rodríguez por el que no puede jugar en ningún equipo de Colombia

El sueño de ver a James Rodríguez vistiendo la camiseta de un club del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) parece haber chocado con un muro legal y comercial. Aunque el “10” se encuentra actualmente como agente libre tras su paso por el León de México, una revelación del periodista Pipe Sierra ha dejado fríos a los aficionados: James tiene un impedimento contractual que le prohíbe jugar en Colombia.

El conflicto de intereses

Según la información revelada por Sierra, el problema no es deportivo ni de falta de ofertas, sino un conflicto de patrocinios. James Rodríguez sostiene un contrato publicitario vigente y millonario con la casa de apuestas BetPlay, que casualmente es el patrocinador principal de la liga colombiana.

Paradójicamente, este vínculo —que representa ingresos superiores a los que cualquier club local podría pagarle de salario— impide que el jugador sea parte de la competición oficial mientras sea imagen directa de la marca en esa calidad.

Los equipos que “se quedaron con las ganas”

Antes de conocerse este detalle contractual, varios gigantes del FPC habían sondeado la posibilidad de repatriar al capitán de la Selección Colombia para el inicio de la temporada 2026:

Atlético Nacional: El equipo verde siempre ha sido un destino soñado para James, quien ha expresado su simpatía por el club de Medellín en diversas ocasiones.

Millonarios FC: Tras el impacto de Falcao García, el equipo embajador buscaba dar el segundo “golpe sobre la mesa” del siglo trayendo a James para jugar la Copa Libertadores.

Deportes Tolima: El equipo de Ibagué, donde James pasó parte de su infancia, siempre ha mantenido una puerta abierta por el valor sentimental que representa para el jugador.

¿Qué sigue para el “10”?

Con la puerta de Colombia cerrada por ahora, el futuro de James parece estar nuevamente en el exterior. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el volante busca un destino que le garantice ritmo de competencia, con opciones sonando en la MLS de Estados Unidos y el fútbol argentino.