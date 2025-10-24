Resumen: El presidente Gustavo Petro confirmó su inclusión y la de su familia en la Lista Clinton (OFAC), calificándola de "paradoja" ya que, según él, luchó eficazmente contra el narcotráfico. El mandatario sentenció que no dará "ni un paso atrás y jamás de rodillas", y anunció que su abogado será Dany Kovalik.

«Jamás de rodillas»: Petro se pronunció luego de que lo incluyeran en la lista Clinton junto a su familia

El presidente Gustavo Petro confirmó y reaccionó con contundencia a la noticia de que él, su esposa, y sus hijos han sido incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida popularmente como la Lista Clinton. El mandatario utilizó su cuenta de X para calificar la medida como una «paradoja» y asegurar que la decisión es una represalia por su lucha contra el narcotráfico.

«Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC», escribió el Presidente, refiriéndose a las previas advertencias del senador estadounidense.

Petro defendió su trayectoria y la de su gobierno, señalando la ironía de la sanción. «Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja», afirmó.

El mandatario, quien ha mantenido un pulso abierto con la administración de Donald Trump, enfatizó su postura de resistencia frente a las sanciones estadounidenses: «Pero ni un paso atrás y jamás de rodillas».

Finalmente, el presidente reveló el nombre de su defensa legal en Estados Unidos para enfrentar esta medida: Dany Kovalik. La inclusión de Petro y su familia en la lista OFAC, que implica el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones financieras, eleva la crisis diplomática a un nuevo y personal nivel de confrontación.

