‘Podrían quedar libres’: mamá de Jaime Moreno lanzó desesperada alerta

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Resumen: Familia de Jaime Moreno alerta sobre posible vencimiento de términos en el caso judicial.

La familia de Jaime Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes asesinado el 31 de octubre de 2025 en Bogotá, encendió las alarmas por el posible vencimiento de términos en el proceso judicial que se adelanta contra los dos jóvenes señalados por el crimen.

Mónica, madre de Jaime Moreno, aseguró que existe preocupación por los aplazamientos y retrasos que han afectado las audiencias del caso, situación que podría permitir que los procesados soliciten su libertad en las próximas semanas.

Por este homicidio son investigados Juan Carlos y Ricardo Rafael, señalados de atacar brutalmente al joven luego de una fiesta en hechos ocurridos cerca de la calle 64 con carrera 15, en Bogotá.

Según la investigación, la víctima sufrió múltiples lesiones, entre ellas trauma craneoencefálico y heridas en el tórax.

Actualmente, Juan Carlos permanece recluido en una celda de la URI de Paloquemao, mientras que Ricardo Rafael está detenido en la cárcel La Ternera.

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De acuerdo con la madre de Jaime Moreno, la Fiscalía radicó el escrito de acusación en diciembre de 2025 ante el Juzgado 45 Penal del Circuito de Bogotá. Sin embargo, el proceso fue reasignado posteriormente a un juzgado de descongestión, lo que habría generado nuevas demoras.

La audiencia programada inicialmente para el 28 de abril fue aplazada y reprogramada para el 19 de mayo, pero tampoco pudo realizarse. Según la familia, la diligencia no se llevó a cabo porque el juez estaba en capacitación electoral.

“El peligro es que estas personas salgan y no comparezcan ante la justicia”, expresó la madre del estudiante, quien aseguró que el caso cuenta con videos, necropsia y al menos 19 testigos.

Las autoridades continúan adelantando el proceso judicial para definir las responsabilidades en el crimen que generó indignación nacional tras la difusión de videos del ataque ocurrido en Halloween de 2025.

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