¡Increíble hallazgo en Itagüí! Cámaras trampa captaron por primera vez a un jaguarundí

Resumen: Cámaras trampa registraron por primera vez un jaguarundí en Itagüí. El hallazgo confirma la buena salud de los ecosistemas y el éxito de los programas ambientales locales.

Un importante hallazgo ecológico sorprendió a los guardabosques y ambientalistas del sur del Valle de Aburrá.

La Alcaldía de Itagüí confirmó que, durante una reciente jornada de monitoreo de fauna silvestre, se logró registrar por primera vez la presencia de un jaguarundí (Herpailurus yagouaroundi), un felino sigiloso y poco común cuya presencia revela el buen estado de los ecosistemas locales.

El registro fue posible gracias a una cámara trampa instalada en la zona de la reserva ambiental El Manzanillo, donde la comunidad ya había reportado avistamientos esporádicos de este mamífero.

Con este nuevo registro, Itagüí se suma a los municipios del país donde aún sobreviven especies indicadoras de la salud ambiental.

Lea también: ¡Sorpresa en el after! Se filtra video de beso entre Karina García y La Jesuu tras Stream Fighters 4

Según la Secretaría de Medio Ambiente, las cámaras trampa instaladas en las áreas protegidas de El Manzanillo y el Humedal Ditaires han permitido observar otras especies clave como el puma, el ocelote y el tigrillo lanudo, confirmando la riqueza biológica de este territorio.

El alcalde Diego Torres destacó que este descubrimiento refleja el impacto de los programas ambientales municipales: “Gracias a los proyectos de guardabosques y pago por servicios ambientales, hemos logrado registrar 159 especies de fauna silvestre”.

Más noticias de Itagüí