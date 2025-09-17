Resumen: En un exitoso operativo, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) rescató a un jaguar de 95 kilogramos que había sido avistado en la cuenca del río Bogotá. Tras la captura, el animal se encuentra bajo valoración de expertos, quienes determinarán si es apto para ser liberado de nuevo en su hábitat natural, en un esfuerzo por proteger a esta especie clasificada como vulnerable.

Jaguar es rescatado en la cuenca del río Bogotá y entra en valoración para su liberación

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) confirmó el rescate de un ejemplar de jaguar (Panthera onca) que había sido visto desde mayo en zonas rurales de Tocaima y Apulo, en la cuenca baja del río Bogotá. La presencia del felino, considerada inusual en el área, fue reportada por campesinos y verificada con cámaras trampa instaladas por los expertos de la entidad.

Tras varias semanas de seguimiento con rastreo de huellas y monitoreo de sus movimientos, el operativo de captura se realizó el 6 de septiembre. Se trata de un macho adulto de 95 kilos que, según las primeras valoraciones médicas, se encuentra en buen estado físico.

Esto le podría interesar: ¡Atraco frustrado en Bogotá! Dos fleteros caen en persecución policial tras intentar robar $17 millones

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

El jaguar permanece en observación mientras se le practican análisis genéticos, exámenes médicos y estudios de comportamiento para establecer su origen y definir si puede ser liberado nuevamente en un entorno natural seguro. “El ejemplar ingresó a un proceso de evaluación y valoración etológica y clínica con el objetivo de determinar las acciones necesarias para una futura liberación”, explicó Alfred Ignacio Ballesteros, director de la CAR.

La especie está catalogada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) debido a la pérdida de hábitat y la caza ilegal. Por eso la CAR pidió a las comunidades reportar cualquier avistamiento o riesgo para la fauna silvestre. La entidad anunció que continuará con programas de conservación y educación ambiental para proteger a especies amenazadas como el jaguar.