¡Atraco frustrado en Bogotá! Dos fleteros caen en persecución policial tras intentar robar $17 millones

Resumen: En un rápido operativo en el norte de Bogotá, la policía frustró un intento de robo de 17 millones de pesos, un caso de fleteo en el que dos delincuentes en motocicleta fueron capturados. Los agentes interceptaron a los sospechosos en el barrio Santa Bárbara, incautándoles un revólver. Se confirmó que uno de los detenidos era buscado por delitos graves, incluyendo homicidio, lo que subraya la importancia de la captura y la efectividad de la acción policial.

Un intento de fleteo terminó con dos capturados y un arma de fuego incautada en el barrio Santa Bárbara, localidad de Usaquén, luego de una rápida reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Según las autoridades, la tarde de este miércoles uniformados que patrullaban la zona notaron la actitud sospechosa de dos hombres que seguían en motocicleta a un vehículo de alta gama. Al interceptarlos, uno de los ocupantes descendió del vehículo e intentó huir mientras apuntaba con un revólver calibre 38, pero fue reducido de inmediato. Su acompañante, que conducía la moto, fue detenido en el lugar.

Las primeras indagaciones revelaron que los capturados pretendían asaltar a un ciudadano que acababa de retirar 17 millones de pesos en efectivo de una entidad bancaria cercana. La motocicleta en la que se movilizaban presentaba irregularidades en sus sistemas de identificación, lo que refuerza las sospechas sobre su uso para actividades delictivas.

Uno de los hombres, informaron las autoridades, tenía una orden judicial vigente por homicidio, porte ilegal de armas de fuego y tentativa de hurto calificado y agravado. Ambos fueron puestos a disposición de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para que avancen los procesos en su contra.

En Santa Bárbara, #Usaquén, dos hombres creyeron tener la jugada perfecta: seguir a una ciudadana que llevaba 17 millones de pesos. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Pero la ciudad también tiene ojos que no parpadean: los de policías que en una acción contundente los capturaron. Aquí la persecución. pic.twitter.com/rWtp1xtrNq — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 17, 2025

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncie oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123, herramienta clave para frenar el fleteo y otros delitos que afectan la seguridad en la capital.