El cantante paisa J Balvin utilizó las redes sociales para recordarle a sus fans que «la salud mental no es un juego». Además detalló que una persona cercana se suicidó.

“Hoy se suicidó alguien que me dio la oportunidad cuando estaba empezando. La salud mental no es un juego y no es debilidad”, escribió en sus historias de Instagram, y agregó: “Lloro por empatía, por todos los que padecen de ese infierno, y porque somos humanos y vulnerables. Duele. Lo siento por su familia”.

J Balvin ha pasado días ‘amargos’ debido a ansiedad y depresión. Por lo que en su cuenta de Twitter también le dejó un mensaje a sus seguidores, «Sigo insistiendo háganle saber a las personas lo valiosas que son en vida REPITO en vida», dijo J Balvin.