Resumen: Un juez envió a prisión a la hermana de alias 'Chiquito Malo', señalada por la Fiscalía de administrar recursos ilícitos y ocultar bienes del Clan del Golfo.

Envían a la cárcel a la hermana de alias ‘Chiquito Malo’, señalada de manejar las finanzas del Clan del Golfo

La procesada, identificada como Ingrid Paola, es investigada por su supuesta participación en la estructura financiera de la organización criminal liderada por su hermano, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido con el alias de ‘Chiquito Malo’.

De acuerdo con el ente acusador, su función consistía en organizar los recursos económicos del cabecilla y realizar operaciones para dar apariencia de legalidad al dinero obtenido mediante actividades ilícitas.

La investigación indica que entre 2020 y 2023 habría intervenido en la adquisición de varios inmuebles ubicados en Apartadó, Turbo, Medellín, San Jerónimo y Ebéjico, en Antioquia.

Según la Fiscalía, estas propiedades, valoradas en más de $800 millones de pesos, habrían sido compradas con recursos provenientes del narcotráfico internacional, las extorsiones y otras rentas ilegales del Clan del Golfo.

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Los investigadores también detectaron presuntas irregularidades en la compra de seis de esos bienes, ya que los valores registrados en las escrituras serían considerablemente inferiores a su precio comercial, una práctica que, según las autoridades, habría servido para ocultar el origen de los recursos utilizados en las transacciones.

Por estos hechos, la hermana de ‘Chiquito Malo’ fue imputada por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Sin embargo, la mujer no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.

La captura de Ingrid Paola se produjo en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, durante un operativo conjunto de las autoridades. Las investigaciones la identifican con el alias de ‘La Patrona’ y la consideran una pieza clave en el manejo económico de la organización criminal.

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