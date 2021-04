Hace varios meses estoy en deuda con un amigo, rector de una institución educativa en Medellín, quien me pidió que a través de este medio explicara qué es eso de Izquierda y Derecha que tanto se discute en las redes sociales.

Sea esta la oportunidad para tratar de dar claridad a estos términos y si no logro hacerlo, no me queda sino ofrecer excusas a quienes haya confundido más. Teniendo en cuenta que en gran parte la cultura occidental es cristiana, es oportuno buscar en el cristianismo alguna explicación, por ejemplo, el evangelista Mateo en el capítulo 25, versículo 34 es muy claro al decir, “Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo”.

Lo anterior más que un argumento se convierte en una sentencia ecuménica para aclarar que en la derecha está dios y a la izquierda el demonio, por lo tanto, a la derecha moran los buenos, mientras que a la izquierda habitan los malos. Reforzando la idea y con relación a la última cena, el evangelio de san Juan indica que Judas estaba muy cerca de Jesús, probablemente a su izquierda.

Analizando el tema, vino a mi mente un cuento costumbrista llamado, “En la diestra de Dios padre” del escritor antiqueño Tomás Carrasquilla, en él, Peralta al morir escoge hacerse a la diestra del todo poderoso y no a la siniestra.

Continuando con la explicación en términos religiosos, debo admitir que nada más absurdo que lo sucedido en el Medioevo cuando se empezó a perseguir a los zurdos para cristianizarlos y enseñarles a usar su mano derecha ante la creencia de que estos estaban poseídos por satanás, de ahí que había que corregirlos, tristemente algunos alcanzaron a ser señalados de herejes y llevados a la hoguera.

Es tal la devoción carismática que en una boda el hombre debe caminar y sentarse al lado derecho del altar y la mujer, como símbolo del pecado, al lado izquierdo. Que quede claro que el atril donde el sacerdote lee y predica al igual que el sagrario deben estar a la derecha.

Increíble que hasta el siglo XIX, en algunos países con ideas radicales cortaban la mano izquierda del infante para obligarlo a hacer uso de su mano derecha. Sin ir muy lejos en la historia, hasta hace muy poco en la escuela a los niños zurdos se les amarraba la mano izquierda, ahora, imposible negar el escándalo que se formaba cuando alguien se santiguaba o hacia la señal de la cruz con la mano izquierda, eso era una verdadera herejía.

Es tanto el sesgo ideológico que se ha vuelto común escuchar decir “hoy me levanté con el pie izquierdo”, como si la buena suerte fuera sinónimo de derecha y la mala racha de la izquierda. Como si fuera poco la gente debe saludar con la mano derecha y recibir todo con esa misma mano, nunca con la izquierda.

Dejando a un lado la religión y entrando al terreno de lo político es oportuno señalar que tanto el concepto de izquierda como el de derecha tienen su origen en los álgidos y acalorados debates dados en la Revolución Francesa (1789), concretamente cuando se discutía la continuidad o no de la monarquía.

Cuenta la historia que el debate se centró entre quienes querían un poder absoluto para el rey y quienes anhelaban que todo el poder no se concentrara en el monarca, pues resulta que los defensores del rey se sentaron al lado derecho de la mesa, mientras que sus opositores estuvieron sentados a la izquierda, algunos teóricos toman esto como punto de partida, así sea anecdótico, para sustentar que de esa manera surgieron los dos conceptos que permitirían designar las tendencias políticas más importantes de los siglos venideros.

Más claro no canta un gallo, el Estado quedó en el centro y a la derecha el ejército que es bueno, mientras que a la izquierda quedaron los malos o contradictores llamados guerrilleros, denominados por algunos como grupos de izquierda. En términos políticos el socialismo es ubicado a la izquierda, mientras que el capitalismo es considerado una estructura de derecha.

Sin saberse como ni porque ser de izquierda es sinónimo de maldad, trampa e ilegalidad, mientras que ser de derecha es ser ecuánime, justo y correcto. Todo esto es cuestión de ideologías, la corrupción no toma partido, roba por todos lados, para el caso de Colombia es claro que el país siempre ha tenido gobiernos de derecha y no vamos muy bien que digamos, como tampoco van bien los venezolanos que supuestamente giraron a la izquierda. Los picaros no tienen ideologías.

De mi parte quiero terminar diciendo que este mundo fue hecho para los derechos (diestros), de ahí que casi todas las herramientas o elementos están dados para funcionar con la mano derecha, por ejemplo nada más problemático que un zurdo en el mundo escolar, los pupitres, las tijeras, los cuadernos con espiral, el mousse del computador y muchos elementos más están hechos al lado contrario, ahora, si un zurdo quiere aprender a tocar guitarra se deben invertir las cuerdas, todo resulta contrario a su habilidad natural, la palanca de cambios del vehículo, los abrelatas, los controles de los videojuegos y muchas cosas más no están hechas para zurdos.

****

Coda: recuerdo que alguien un día queriendo insultarme me dijo que yo era de izquierda, solo atiné a responderle que mi corazón, como el de él están al lado izquierdo.

Lea también: Desalojo maternal

La opinión del autor de este espacio no compromete la línea editorial de Minuto30.com