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    Iván Velásquez rompe el silencio tras explosivos audios sobre diálogos con el Clan del Golfo

    Iván Velásquez salió a aclarar cuál fue su papel frente a las decisiones de seguridad del Gobierno.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Iván Velásquez rompe el silencio tras explosivos audios sobre diálogos con el Clan del Golfo
    Foto de archivo.
    Iván Velásquez rompe el silencio tras explosivos audios sobre diálogos con el Clan del Golfo

    Resumen: Iván Velásquez rechazó cualquier vínculo con los ofrecimientos atribuidos a Danilo Rueda al Clan del Golfo y defendió las decisiones adoptadas durante su gestión.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El exministro de Defensa Iván Velásquez se pronunció luego de la polémica generada por la revelación de unos audios en los que el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, conversa con alias ‘Jerónimo’, uno de los líderes del Clan del Golfo, en el marco de los acercamientos de la política de Paz Total.

    A través de un comunicado publicado en su cuenta de ‘X’, Iván Velásquez aseguró que no tuvo conocimiento de los compromisos o propuestas que Rueda habría planteado a esa organización armada ilegal y negó que dichas conversaciones hubieran influido en las decisiones adoptadas desde el Ministerio de Defensa.

    El exfuncionario fue enfático al señalar que la salida de más de 35 generales y altos mandos de las Fuerzas Militares y la Policía, realizada en 2022, obedeció a un proceso de evaluación independiente que comenzó incluso antes de asumir oficialmente el cargo.

    Según explicó, la revisión se basó en consultas de fuentes, documentos e investigaciones, sin participación alguna del entonces comisionado de Paz.

    Otro de los puntos que abordó fue la versión relacionada con una eventual suspensión de bombardeos contra grupos armados ilegales. Sobre este tema, Iván Velásquez aseguró que nunca se acordó una medida de ese tipo y recordó que durante su administración únicamente se restringieron operaciones cuando existía riesgo para menores de edad presentes en los campamentos, en cumplimiento del principio de protección de la niñez.

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    Además, sostuvo que cualquier autorización para bombardeos correspondía exclusivamente al presidente de la República.

    Frente a las afirmaciones de Danilo Rueda en los audios revelados, afirmó que son declaraciones que comprometen únicamente al excomisionado, quien deberá responder por ellas.

    Finalmente, defendió los resultados obtenidos durante su gestión al frente de la cartera de Defensa, destacando que entre agosto de 2022 y marzo de 2025 fueron capturados 5.063 integrantes del Clan del Golfo, mientras que otros 491 se desmovilizaron y 137 murieron en operaciones de la Fuerza Pública.

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