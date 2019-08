Iván René Valenciano también criticó la supuesta falta de disciplina de James Rodríguez

El exfutbolista colombiano Iván René Valenciano apoyó las críticas hechas a James Rodríguez por parte de Fabio Cruz, exmédico de la Selección Colombia, quien planteó que al ’10’ de la Selección Colombia le hace falta disciplina.

El ‘Bombardero’ Valenciano aseguró, en el programa Vbar de Caracol Radio, que conoció a Cruz en la ‘Tricolor’ y lo respaldó, planteando que es alguien que habla claro y resaltó que a ninguno le debería dar temor decir las cosas que considera que son una realidad.

“Yo comparto lo que él dice; James está mal de la cabeza, totalmente. Está totalmente mal de la cabeza, en el fútbol uno tiene que ser un profesional, un atleta completo desde todo punto de vista”, dijo Valenciano en el citado medio.

Recientemente Cruz aseguró que James sería uno de los jugadores que no se cuida, que no se prepara para las altas cargas, “que vive de fiesta en fiesta y cambiando de novias”, lo que le representaría no llega bien a una temporada, lo que lo afecta en reiteradas lesiones.