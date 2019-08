¿De fiesta en fiesta? Exmédico de la Selección Colombia criticó supuesta falta de disciplina de James Rodríguez

En las últimas horas Fabio Cruz, exmédico de la Selección Colombia, dio su concepto sobre la situación de James Rodríguez, quien se quedó por fuera de la convocatoria de la tricolor por una lesión muscular en el sóleo derecho.

Cruz, quien fue médico de la ‘tricolor’ en la década del 90, aseguró que James ‘está mal de la cabeza’, planteando que las lesiones que ha sufrido serían producto de la falta de trabajo adecuado a nivel físico y cuestiones externas al fútbol.

“Un jugador que no se cuida, que no se prepara para las altas cargas, que vive de fiesta en fiesta y cambiando de novias, no llega bien a una temporada y eso lo afecta en sus reiteradas lesiones”, aseguró Cruz en el programa radial del periodista Wbeimar Muñoz.

Se estima que el colombiano estará por fuera de las canchas durante las próximas tres semanas debido a su lesión que apareció después del partido en el que volvió a jugar con Real Madrid. Por ahora el ’10’ se enfocará en su recuperación y no estará con Colombia en los amistosos antes Brasil y Venezuela.