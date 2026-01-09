Parece uno escuchando a Petro: disidencias de las Farc le pide al ELN que se unan para atacar a Estados Unidos

Resumen: El cabecilla de las disidencias del Estado Mayor Central, alias ‘Iván Mordisco’, ha generado una fuerte polémica nacional al invitar al ELN a pactar una tregua y unir fuerzas para combatir la "intervención imperialista" de Estados Unidos en Colombia. Diversos analistas y sectores de la oposición han denunciado una preocupante convergencia ideológica entre esta retórica guerrillera y el discurso del presidente Gustavo Petro, señalando que ambos utilizan conceptos similares sobre la soberanía y el antiimperialismo para cuestionar la presencia de agencias extranjeras. Las críticas subrayan que este tipo de narrativas no solo legitiman la violencia insurgente bajo una fachada nacionalista, sino que ponen en riesgo la alianza estratégica con Washington y la estabilidad democrática del país.

En un mensaje que ha encendido las alarmas de seguridad nacional, Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco, propuso una alianza militar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El objetivo declarado es enfrentar lo que él denomina la “maquinaria de guerra de los Estados Unidos”, argumentando que la presencia de agencias extranjeras en territorio colombiano es la mayor amenaza para la paz y la autonomía del país.

El discurso: Soberanía y antiimperialismo

En la grabación, Mordisco utiliza una retórica profundamente nacionalista, asegurando que las guerrillas deben superar sus diferencias históricas para priorizar la lucha contra el “enemigo externo”. Según el cabecilla, la inteligencia y el apoyo militar de Washington a las Fuerzas Militares de Colombia representan una “violación flagrante de la soberanía”, justificando así una ofensiva conjunta.

Similitudes que generan controversia

Analistas políticos y líderes de oposición han señalado con preocupación que el lenguaje utilizado por el jefe guerrillero guarda una notable similitud con el discurso del presidente Gustavo Petro.

A lo largo de su mandato, Petro ha mantenido una postura crítica hacia la política exterior estadounidense, especialmente en temas como la lucha contra las drogas y la presencia militar en la región. En diversas ocasiones, el mandatario ha cuestionado la “soberanía subordinada” de Colombia y ha utilizado términos como “imperialismo” para referirse a las dinámicas de poder global, una línea narrativa que Mordisco parece haber calcado para intentar ganar legitimidad política.

Lluvia de críticas y reacciones

La propuesta de “unir filas” no ha pasado desapercibida y ha generado un rechazo generalizado en diversos sectores:

Sectores de Oposición: Parlamentarios del Centro Democrático y otros partidos de derecha han calificado el video como una prueba de que los grupos armados se sienten “empoderados” por la retórica oficial. Han exigido al Gobierno una condena contundente que marque una distancia clara entre la crítica diplomática y la justificación del terrorismo.

Expertos en Seguridad: Advierten que una alianza entre el EMC y el ELN, aunque difícil de concretar por sus disputas territoriales actuales (especialmente en el departamento de Arauca y el Cauca), representaría una amenaza sin precedentes para la estabilidad regional y para los funcionarios estadounidenses en el país.

Respuesta del Gobierno: Aunque el presidente Petro ha mantenido en el pasado que Mordisco es un “traqueto vestido de revolucionario”, la coincidencia en los ataques verbales hacia la influencia de EE. UU. ha dejado al Ejecutivo en una posición incómoda frente a sus socios internacionales.

