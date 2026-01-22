Resumen: El magistrado Iván Mauricio Lenis fue elegido presidente de la Corte Suprema de Justicia tras una reñida votación. Conozca el perfil de los nuevos directivos del alto tribunal.

Tras un duro ‘rifirrafe’, Iván Mauricio Lenis es el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia

En una jornada marcada por intensos pulsos de poder y una falta de consenso inicial que sorprendió al mundo judicial, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió finalmente al magistrado Iván Mauricio Lenis como su nuevo presidente para el periodo 2026.

La elección resultó atípica, pues la Sala Laboral (encargada de postular el nombre para la dignidad) no logró ponerse de acuerdo en primera instancia entre figuras como Clara Inés López y Omar Ángel Mejía.

El estancamiento obligó a que la decisión se trasladara a la Sala Plena, donde Lenis se impuso tras el retiro de la candidatura del también togado Benedicto Herrera.

El nuevo presidente es un destacado abogado de la Universidad de Medellín, con un doctorado en Sociología Jurídica de la Universidad Externado. Su perfil combina una trayectoria de más de 20 años en la academia, especialmente en la Universidad Icesi de Cali, con una sólida carrera en la Rama Judicial.

Junto a él, el magistrado Hugo Quintero Bernate, experto en Derecho Penal de la Universidad Libre, asumirá la vicepresidencia del alto tribunal, conformando así la cúpula que liderará la justicia ordinaria en un año clave para el país.

La renovación de las directivas también alcanzó a las salas especializadas. En la Sala de Casación Penal, la presidencia quedó en manos de Carlos Roberto Solórzano, mientras que en la Sala Laboral asumió Víctor Julio Usme Perea.

Por su parte, la Sala Civil será dirigida por Juan Carlos Sosa Londoño, un veterano con 38 años de servicio judicial. En la Sala de Primera Instancia, la dignidad recayó sobre Blanca Nélida Barreto, consolidando una distribución de liderazgos que busca equilibrio en las distintas áreas del derecho.

Con este nuevo equipo de mando, la Corte Suprema de Justicia se prepara para afrontar retos institucionales de gran calado, incluyendo conceptos sobre emergencias económicas y procesos de alto impacto político que cursan en sus despachos.

