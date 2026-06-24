Resumen: El líder del Pacto Histórico, Iván Cepeda, reconoció oficialmente los resultados del escrutinio de la segunda vuelta presidencial que declaran a Abelardo de la Espriella como el nuevo mandatario electo de Colombia, definiendo su postura como un acto de responsabilidad democrática para preservar la paz y la convivencia nacional. Sin embargo, Cepeda enfatizó que este reconocimiento no implica renunciar a la verdad ni silenciar sus denuncias sobre presuntas irregularidades en la campaña, tales como la injerencia extranjera, la compra de votos y el uso distorsivo de la inteligencia artificial. Finalmente, anunció que asumirá la curul que le otorga el Estatuto de la Oposición en el Senado de la República para liderar un bloque vigilante frente al gobierno entrante, advirtiendo que recurrirá a la desobediencia civil pacífica si se llegan a vulnerar los derechos fundamentales o las conquistas sociales.

Iván Cepeda reconoció que perdió las elecciones y desde ya se declaró en oposición y que será senador

Tras jornadas de intensa expectativa y una revisión minuciosa voto a voto, el líder del Pacto Histórico, Iván Cepeda, rompió el silencio para convalidar de forma oficial los resultados del escrutinio nacional. A través de una declaración pública orientada a mitigar la agitación postvoto, Cepeda ratificó que su contendiente, Abelardo de la Espriella, es el presidente electo de los colombianos.

Un reconocimiento bajo el marco de la responsabilidad

La incertidumbre matemática llegó a su fin luego de que las autoridades electorales confirmaran una coincidencia casi total entre el preconteo del domingo y los datos definitivos del escrutinio. Con una diferencia que se consolidó por debajo del 1 % (aproximadamente 250.000 sufragios de margen), Cepeda optó por el camino institucional:

«He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso de escrutinio y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República».

El dirigente de izquierda calificó este paso como un «acto de responsabilidad democrática», argumentando que su propósito primordial es salvaguardar la convivencia ciudadana, la paz y abrir canales de diálogo en una nación que las urnas demostraron fracturada prácticamente a la mitad.

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Oposición en firme y denuncias que persisten

Pese al valor institucional de su pronunciamiento, el discurso de Cepeda distó mucho de ser una claudicación ideológica o un borrón y cuenta nueva. El excandidato fue enfático al advertir que admitir el desenlace numérico no implica un silencio cómplice frente a las anomalías que, según su campaña, empañaron la limpieza de la contienda.

Cepeda reafirmó los tres ejes de sus reclamaciones públicas:

Injerencia extranjera: Cuestionó duramente el respaldo público explícito brindado por el mandatario estadounidense Donald Trump a la candidatura de De la Espriella, considerándolo una intromisión en la soberanía nacional.

Corrupción al elector: Sostuvo la denuncia sobre una presunta estrategia de compra masiva de votos a gran escala.

Guerra digital: Señaló el supuesto uso sistemático de inteligencia artificial para distorsionar la información y manipular la opinión pública durante la campaña.

«Aceptar el resultado electoral no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves», sentenció.

El nuevo mapa del poder legislativo

De cara al cuatrienio constitucional que comenzará el próximo 7 de agosto, Iván Cepeda anticipó que hará uso del Estatuto de la Oposición para asumir la curul en el Senado de la República que le corresponde por haber obtenido el segundo lugar.

Desde allí, el senador prometió articular una fuerza política «democrática, vigilante y constructiva», advirtiendo además que, de verse amenazados los derechos fundamentales y las conquistas sociales adquiridas, su bloque acudirá a la resistencia y a la desobediencia civil pacífica. Con este anuncio, el progresismo cierra el capítulo de la disputa por los votos de la segunda vuelta y redefine inmediatamente las líneas de la batalla legislativa frente al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

Iván Cepeda reconoció que perdió las elecciones y desde ya se declaró en oposición y que será senador