Grandeza Run Fest 2026: ¡Atlético Nacional se toma las calles de Medellín!

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Resumen: El evento promete transformar las inmediaciones del Estadio Atanasio Girardot en una gigantesca fiesta deportiva y familiar que pintará a Medellín de verde y blanco

El Club Atlético Nacional ha hecho oficial el lanzamiento de la segunda edición de su carrera atlética, la Grandeza Run Fest, programada para el próximo domingo 26 de julio de 2026. El evento promete transformar las inmediaciones del Estadio Atanasio Girardot en una gigantesca fiesta deportiva y familiar que pintará a Medellín de verde y blanco.

Datos clave del evento

El festival de running está proyectado a lo grande, buscando no solo impacto local sino una movilización masiva a nivel país:

Concepto Detalle Fecha principal Domingo, 26 de julio de 2026 Epicentro (Salida y Llegada) Estadio Atanasio Girardot 🏟️ Meta de Corredores 10.000 atletas inscritos Asistencia Total Proyectada 25.000 personas (asistentes y familias) Edades permitidas Desde los 8 años en adelante (¡e incluye mascotas! 🐾)

Circuitos para todos los niveles: Las Distancias

La carrera amplió su oferta este año para retar a los corredores más experimentados, conmemorando también hitos del club (como los 11 jugadores en cancha o la nueva distancia extendida):

3K y 5K: Ideales para disfrutar en familia, con niños, adultos mayores y mascotas.

11K: El circuito tradicional del club que rinde homenaje a los 11 guerreros en la cancha.

15K (¡Nueva Distancia!): Diseñada especialmente para quienes quieren dar la milla extra y ponerse a prueba con un fondo más exigente.

Mucho más que una carrera: La Experiencia Completa

La organización pensó en un ecosistema de actividades previas que conectan al hincha y al atleta con la historia del ‘Verdolaga’:

Preparación Élite Gratuita: Los inscritos contarán con jornadas guiadas por el cuerpo técnico oficial del club en distintas ciclovías y cuatro entrenamientos especializados en el Centro de Alto Rendimiento de Guarne , acompañados por leyendas históricas del equipo y la mascota oficial, Nacho .

Expo de Kits Histórica (24 y 25 de julio): Espacio interactivo para reclamar la indumentaria, personalizar las camisetas y recorrer un museo itinerante con los trofeos y camisetas más icónicas del club.

Homenaje Continental: El kit de este año es de colección, pues conmemora los 10 años de la segunda Copa Libertadores (2016) , evocando los diseños continentales de 1989 y 2016.

Conectividad Nacional: Gracias a una alianza estratégica con Expreso Bolivariano, se facilitará el transporte especial para más de 2.000 corredores viajeros de todo el país directamente hacia los puntos de entrega de kits en Medellín.