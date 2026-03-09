Resumen: El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, oficializó este 9 de marzo que la lideresa indígena y política Aida Quilcué será su fórmula vicepresidencial, un movimiento estratégico que busca consolidar el apoyo de los sectores étnicos, populares y sociales tras las recientes elecciones legislativas. Esta designación pretende fortalecer la propuesta electoral de Cepeda integrando la experiencia legislativa con un perfil de fuerte activismo comunitario, enfocándose en pilares fundamentales como la paz, la justicia social y la defensa de la institucionalidad desde las regiones.

Iván Cepeda confirmó a su fórmula a la Vicepresidencia: será la lideresa indígena Aida Quilcué

El candidato por el Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, oficializó este lunes que la lideresa indígena y política Aida Quilcué será su fórmula vicepresidencial.

La elección de Quilcué, reconocida por su larga trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y su activismo social, busca consolidar el respaldo de los sectores populares y étnicos que han sido fundamentales en la base política de la coalición.

El anuncio, realizado este 9 de marzo, marca un punto clave en la agenda electoral del Pacto Histórico, que busca mantener su incidencia en la política nacional tras las recientes jornadas de elecciones al Congreso de la República. Con esta designación, Cepeda apuesta por una dupla que combina la experiencia legislativa con un fuerte perfil de movilización social, buscando fortalecer su mensaje en las regiones y sectores históricamente marginados.

Se espera que en los próximos días la fórmula presidencial comience sus recorridos conjuntos, enfocando su discurso en la defensa de la paz, la justicia social y el fortalecimiento de la institucionalidad, pilares que han caracterizado la trayectoria política de ambos integrantes de la lista.

