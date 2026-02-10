IUBello presenta programas de Artes Digitales ante el Ministerio de Educación

Resumen: La IUBello recibió visita del Ministerio de Educación para evaluar los programas de Comunicación Digital y Artes Digitales. Conozca cómo avanza la universidad pública de Bello.

El sueño de tener una universidad pública autónoma en el municipio de Bello está cada vez más cerca de materializarse. Durante el cierre de la semana pasada, la Institución Universitaria Pública de Bello (IUBello) recibió la visita virtual de pares académicos del Ministerio de Educación Nacional, un paso técnico definitivo para la obtención de los registros calificados que permitirán abrir las puertas a cientos de jóvenes de la región.

En la jornada, liderada por la alcaldesa Lorena González Ospina en su calidad de presidenta de la Junta Directiva, evaluaron minuciosamente los dos primeros programas que liderarán la oferta académica: Comunicación Digital y la Tecnología en Producción de Artes Digitales y Multimedia.

Esta evaluación no solo analizó la pertinencia de las carreras en el mercado laboral actual, sino también la solidez pedagógica con la que la institución busca transformar el territorio.

Lea también: ¿El último partido de Restrepo? Titulares del DIM para visitar al Cúcuta

La agenda con el Ministerio permitió desglosar los aspectos curriculares del componente formativo, incluyendo planes de estudio, mecanismos de evaluación y el equipo docente de alto nivel que estará al frente de las aulas.

Además, presentaron las líneas de investigación e innovación artística que pretenden posicionar a la IUBello como un referente en economía naranja y tecnologías de la información dentro del departamento.

Con el cumplimiento de esta fase, la Alcaldía de Bello ratifica su apuesta por la educación como eje de transformación social. Tras la evaluación de estos programas, la alcaldía queda a la espera del aval definitivo por parte del Gobierno Nacional.

Este proyecto de ciudad, construido con rigor técnico, busca reducir las brechas de acceso a la formación profesional y consolidar a Bello como un territorio humano e integral orientado al conocimiento.

Más noticias de Bello