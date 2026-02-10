Resumen: Alejandro Restrepo podría dirigir su último encuentro al mando del Independiente Medellín este martes 10 de febrero a las 4:00 p. m., cuando visite al Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander. Pese a la incertidumbre sobre su continuidad, el estratega cuenta con el respaldo de una nómina titular liderada por Salvador Ichazo, Francisco Fydriszewski y Didier Moreno, quienes buscarán ratificar su apoyo con una victoria en la cancha. El equipo completará su convocatoria con alternativas como Eder Chaux y Enzo Larrosa en el banco de suplentes, en un duelo definitivo para el futuro del cuerpo técnico.
Alejandro Restrepo podría estar a punto de dirigir su último partido con el DIM, esta tarde cuando enfrente al Cúcuta Deportivo.
Para el compromiso el rojo de la montaña formará con Salvador Ichazo, Léyser Chaverra, Kevin Mantilla y José Ortiz.
También serán inicialistas Esneyder Mena, Halam Loboa, Didier Moreno, Diego Morenoy Francisco Chaverra.
Finalmente, serán titulares John Montaño y Francisco Fydriszewski, todos, al parecer, respaldaron la labor del técnico, sin embargo, eso se demuestra en la cancha ganando.
¿El último partido de Restrepo? Titulares del DIM para visitar al Cúcuta
Restrepo podrá contar en la banca de suplentes con Eder Chaux, Malcom Palacios, Juan Viveros y Alexis Serna.
También son emergentes, Léider Berrio, Gerónimo Mancilla, Andrés Dávila y Enzo Larrosa.
El compromiso iniciará en el estadio General Santander desde las 4 de la tarde de este martes 10 de febrero.
