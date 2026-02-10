Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¿El último partido de Restrepo? Titulares del DIM para visitar al Cúcuta

    Alejandro Restrepo se juega su continuidad en el DIM este martes ante Cúcuta, con una nómina decidida a respaldar su proceso

    Publicado por: Alejandro Rincón

    ¿El último partido de Restrepo? Titulares del DIM para visitar al Cúcuta
    Alejandro Restrepo se juega su continuidad en el DIM este martes ante Cúcuta, con una nómina decidida a respaldar su proceso. Foto: DIM
    ¿El último partido de Restrepo? Titulares del DIM para visitar al Cúcuta

    Resumen: Alejandro Restrepo podría dirigir su último encuentro al mando del Independiente Medellín este martes 10 de febrero a las 4:00 p. m., cuando visite al Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander. Pese a la incertidumbre sobre su continuidad, el estratega cuenta con el respaldo de una nómina titular liderada por Salvador Ichazo, Francisco Fydriszewski y Didier Moreno, quienes buscarán ratificar su apoyo con una victoria en la cancha. El equipo completará su convocatoria con alternativas como Eder Chaux y Enzo Larrosa en el banco de suplentes, en un duelo definitivo para el futuro del cuerpo técnico.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Alejandro Restrepo podría estar a punto de dirigir su último partido con el DIM, esta tarde cuando enfrente al Cúcuta Deportivo.

    Sigue al canal de WhatsApp del DIM

    Para el compromiso el rojo de la montaña formará con Salvador Ichazo, Léyser Chaverra, Kevin Mantilla y José Ortiz.

    También serán inicialistas Esneyder Mena, Halam Loboa, Didier Moreno, Diego Morenoy Francisco Chaverra.

    Finalmente, serán titulares John Montaño y Francisco Fydriszewski, todos, al parecer, respaldaron la labor del técnico, sin embargo, eso se demuestra en la cancha ganando.

    ¿El último partido de Restrepo? Titulares del DIM para visitar al Cúcuta

    Restrepo podrá contar en la banca de suplentes con Eder Chaux, Malcom Palacios, Juan Viveros y Alexis Serna.

    También son emergentes, Léider Berrio, Gerónimo Mancilla, Andrés Dávila y Enzo Larrosa.

    El compromiso iniciará en el estadio General Santander desde las 4 de la tarde de este martes 10 de febrero.

    Más noticias del Deportivo Independiente Medellín

    Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.