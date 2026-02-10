¿El último partido de Restrepo? Titulares del DIM para visitar al Cúcuta

Resumen: Alejandro Restrepo podría dirigir su último encuentro al mando del Independiente Medellín este martes 10 de febrero a las 4:00 p. m., cuando visite al Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander. Pese a la incertidumbre sobre su continuidad, el estratega cuenta con el respaldo de una nómina titular liderada por Salvador Ichazo, Francisco Fydriszewski y Didier Moreno, quienes buscarán ratificar su apoyo con una victoria en la cancha. El equipo completará su convocatoria con alternativas como Eder Chaux y Enzo Larrosa en el banco de suplentes, en un duelo definitivo para el futuro del cuerpo técnico.