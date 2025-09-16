Las promesas y figuras del Hockey SP (Hockey sobre Patines) de Colombia se dieron cita en Medellín para el Preselectivo Nacional en las categorías sub-19 damas y mayores.

Durante cuatro días, las instalaciones del Coliseo Carlos Mauro Hoyos en Belén y la Cancha Panamericana de la Liga de Patinaje de Antioquia se convirtieron en el epicentro de la disciplina.

Un total de 28 deportistas (19 sub-19 y 9 mayores) se sometieron a intensas jornadas de trabajo técnico y táctico.

El proceso estuvo liderado por el Manager Nacional, André Torres, con el soporte técnico de Vanesa Osorio y Diego Cañizales.

El objetivo principal fue definir los conceptos de juego con los que la Selección Colombia encarará los próximos desafíos internacionales, mientras las jugadoras buscaban asegurar uno de los diez codiciados cupos en la selección definitiva.

El llamado congregó talento de diversas regiones del país, incluyendo a deportistas de Bogotá, Caldas, Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia.

Medellín vibró con la Intensidad del preselectivo Nacional de Hockey SP

Las jugadoras antioqueñas tuvieron una destacada participación en la convocatoria con nombres como en Sub-19 de Linda Muñoz (arquera), Melanie Bracamonte y Juliana Riascos (Club Orión).

Asimismo Mariana Tapia y Antonia Gómez (Superpatín); Luciana Martínez, Mariana Calderón y Sara Martínez (Real HC).

En la categoría Mayores Catalina Vera (arquera) y Juliana Vieira (Real HC); Juanita Serna (Orión).

La lista final de las seleccionadas se dará a conocer a finales de esta semana.

Inmediatamente después, las elegidas continuarán con su preparación con la mira puesta en el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones de Hockey SP.

Este importante certamen continental se disputará en San Juan, Argentina, entre el 1 y el 15 de noviembre, donde la delegación colombiana aspira a ser protagonista.

