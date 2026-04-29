Resumen: El ITM cumplió el 98.43% de sus metas en 2025: récord de estudiantes, primer doctorado, buses eléctricos y la primera IES en Colombia en avalar la Lengua de Señas como requisito de grado.

ITM superó sus propias metas en 2025: más estudiantes, más regiones y su primer doctorado

Con un cumplimiento del 98.43% en las metas de su Plan de Desarrollo y una ejecución presupuestal del 98.34%, equivalente a $709.115 millones de pesos de un presupuesto total de $721.068 millones, la Institución Universitaria ITM demostró una solidez administrativa que su rector, Alejandro Villa Gómez, calificó como un balance ampliamente satisfactorio.

La cobertura estudiantil fue uno de los ejes centrales de ese balance, con cifras que hablan por sí solas. “Pasamos de 24.900 estudiantes en el año 2024 a 28.300 en el año inmediatamente anterior, y ya iniciamos este año con más de 29.000 estudiantes”, señaló Villa Gómez.

Pero el crecimiento en cobertura no se limitó a las sedes principales: en las subregiones de Antioquia, la matrícula se disparó un 1.059%, pasando de apenas 68 estudiantes en 2023 a 788 alumnos vinculados en 2025, distribuidos en las nueve subregiones del departamento.

El bienestar estudiantil también registró transformaciones profundas. El restaurante universitario pasó de atender a 708 beneficiarios en 2022 a cubrir a 6.269 estudiantes en 2025, un incremento del 785% que, según Villa Gómez, “impacta directamente en los resultados de permanencia y presencia de los estudiantes”.

En paralelo, la planta docente creció un 50%, al pasar de 101 a aproximadamente 150 profesores de carrera de tiempo completo, y la oferta académica se amplió hasta llegar a 63 programas vigentes.

Por otro lado, el 67% de todas las patentes obtenidas en la historia de la institución se registraron durante el cuatrienio actual, impulsadas por una inversión superior a los $10.860 millones de pesos en incentivos a la producción académica.

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Los semilleros de investigación crecieron un 32%, sumando hoy 125 grupos con la participación activa de 2.391 estudiantes. A esto se suma el reconocimiento oficial de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) por parte de Minciencias, que posiciona al ITM como un referente en transferencia de conocimiento hacia el sector productivo.

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Uno de los anuncios más relevantes de la jornada fue la formalización del primer doctorado en Ciencia y Tecnología de la institución, desarrollado en alianza con la Institución Universitaria Pascual Bravo.

“Ya para este año inicia su primera cohorte con nueve candidatos a doctores”, confirmó el rector, un hito que eleva el perfil académico del ITM dentro del sistema de educación superior colombiano.

En infraestructura, la institución transformó 6.195 metros cuadrados de sus sedes, entregando espacios como la Biblioteca de Robledo y el Auditorio de La Floresta. Además, adquirió tres buses 100% eléctricos que benefician a más de 6.000 miembros de la comunidad universitaria.

En inclusión, el ITM se convirtió en la primera Institución de Educación Superior en Colombia en avalar la Lengua de Señas Colombiana como requisito de grado, alcanzando un índice de inclusión de 4.38 sobre 5 según el Ministerio de Educación Nacional.

De cara al futuro, Villa Gómez adelantó los ejes del Plan de Desarrollo CARAL 2029, que contempla modernización tecnológica, nuevos programas, un clúster educativo, un centro de alto rendimiento deportivo y una escuela de artes y oficios.

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