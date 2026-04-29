Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡La IA lo recreó! Así fue como la Segunda Marquetalia perdió 1681 millones de pesos

    El alijo de estupefacientes inició su recorrido en el departamento del Huila, sin percatarse que los seguían

    Publicado por: SoloDuque

    ¡La IA lo recreó! Así fue como la Segunda Marquetalia perdió 1681 millones de pesos

    Resumen: En un operativo conjunto, tropas de la Cuarta División del Ejército Nacional y la Policía Nacional lograron interceptar un gigantesco cargamento de marihuana que había atravesado medio país con la firme intención de cruzar la frontera hacia Brasil.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las rutas del narcotráfico transnacional sufrieron un nuevo y contundente revés. En un operativo conjunto, tropas de la Cuarta División del Ejército Nacional y la Policía Nacional lograron interceptar un gigantesco cargamento de marihuana que había atravesado medio país con la firme intención de cruzar la frontera hacia Brasil.

    Se conocieron detalles de esta persecución que terminó en los Llanos Orientales y el millonario impacto a las finanzas de las disidencias de las FARC.

    Del Huila a los Llanos: Una ruta frustrada

    El alijo de estupefacientes inició su recorrido en el departamento del Huila, cruzó estratégicamente el centro del país burlando varios controles y logró avanzar hasta los Llanos Orientales. Sin embargo, la pericia y las labores de inteligencia de las autoridades lograron frenar su avance.

    El punto donde fue interceptado: El vehículo de carga fue detenido para un registro minucioso exactamente en el kilómetro 40 de la vía que comunica al municipio de Puerto Gaitán (Meta) con el departamento del Vichada.

    Capturas: Durante el procedimiento y tras hallar el alijo camuflado, los uniformados procedieron con la captura en flagrancia de dos ciudadanos colombianos encargados de transportar la droga. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

    530 kilómetros viajaron con la droga, y las autoridades siempre los tuvieron monitoreados

    Millonario golpe a la subestructura ‘Edison Romaña’

    Este resultado operacional no solo evita que miles de dosis de marihuana lleguen a los mercados internacionales de Brasil, sino que representa un golpe crítico a las finanzas de los grupos armados organizados residuales (GAO-r) que delinquen en esa región del país.

    Según el reporte oficial entregado por las Fuerzas Militares, la incautación genera una afectación directa a las rentas criminales estimada en más de 1.681 millones de pesos.

    además se confirmó que este cargamento pertenecía a las redes de narcotráfico de la Segunda Marquetalia, impactando específicamente la logística de su subestructura 53 “Edison Romaña”.

    Con este operativo, el Ejército Nacional y la Policía reafirman su compromiso de debilitar las economías ilícitas que financian el terrorismo y la violencia en el oriente colombiano.

    Allí quedaron 1681 millones de pesos…

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.