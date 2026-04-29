Resumen: En un operativo conjunto, tropas de la Cuarta División del Ejército Nacional y la Policía Nacional lograron interceptar un gigantesco cargamento de marihuana que había atravesado medio país con la firme intención de cruzar la frontera hacia Brasil.

¡La IA lo recreó! Así fue como la Segunda Marquetalia perdió 1681 millones de pesos

Minuto30.com .- Las rutas del narcotráfico transnacional sufrieron un nuevo y contundente revés. En un operativo conjunto, tropas de la Cuarta División del Ejército Nacional y la Policía Nacional lograron interceptar un gigantesco cargamento de marihuana que había atravesado medio país con la firme intención de cruzar la frontera hacia Brasil.

Se conocieron detalles de esta persecución que terminó en los Llanos Orientales y el millonario impacto a las finanzas de las disidencias de las FARC.

Del Huila a los Llanos: Una ruta frustrada

El alijo de estupefacientes inició su recorrido en el departamento del Huila, cruzó estratégicamente el centro del país burlando varios controles y logró avanzar hasta los Llanos Orientales. Sin embargo, la pericia y las labores de inteligencia de las autoridades lograron frenar su avance.

El punto donde fue interceptado: El vehículo de carga fue detenido para un registro minucioso exactamente en el kilómetro 40 de la vía que comunica al municipio de Puerto Gaitán (Meta) con el departamento del Vichada.

Capturas: Durante el procedimiento y tras hallar el alijo camuflado, los uniformados procedieron con la captura en flagrancia de dos ciudadanos colombianos encargados de transportar la droga. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

Millonario golpe a la subestructura ‘Edison Romaña’

Este resultado operacional no solo evita que miles de dosis de marihuana lleguen a los mercados internacionales de Brasil, sino que representa un golpe crítico a las finanzas de los grupos armados organizados residuales (GAO-r) que delinquen en esa región del país.

Según el reporte oficial entregado por las Fuerzas Militares, la incautación genera una afectación directa a las rentas criminales estimada en más de 1.681 millones de pesos.

además se confirmó que este cargamento pertenecía a las redes de narcotráfico de la Segunda Marquetalia, impactando específicamente la logística de su subestructura 53 “Edison Romaña”.

Con este operativo, el Ejército Nacional y la Policía reafirman su compromiso de debilitar las economías ilícitas que financian el terrorismo y la violencia en el oriente colombiano.