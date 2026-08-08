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Resumen: Itagüí abre este ocho de agosto sus Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura con el Gran Desfile Inaugural “Itagüí, Sinfonía Cultural”, que comenzará a las tres de la tarde en el monumento Cristo Rey y llegará hasta el parque principal. El espectáculo reunirá comparsas, bandas marciales, danza, música, silletas infantiles, caballitos de palo y cientos de artistas. Con este desfile arrancan diez días de celebración que tendrán más de doscientos eventos gratuitos, entre conciertos, actividades culturales, gastronómicas, deportivas y recreativas, hasta el diecisiete de agosto.

¡Itagüí se viste de fiesta! Arranca la edición 35 de las Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura

Las calles de Itagüí se convertirán en un inmenso escenario a cielo abierto para celebrar el inicio de la versión número 35 de las Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura. El punto de partida de este esperado encuentro será el Gran Desfile Inaugural «Itagüí, Sinfonía Cultural», una apuesta artística pensada para reunir a familias, visitantes y cientos de talentos locales.

Un despliegue de arte a cielo abierto

El desfile iniciará a partir de las 3:00 p. m. y realizará un recorrido concurrido desde el monumento a Cristo Rey (carrera 51 con calle 57, frente a la sede administrativa de Coltejer) hasta el Parque Principal.

Inspirada en la identidad y la creatividad del municipio, la comparsa inaugural ofrecerá una puesta en escena llena de color, música y tradición que incluirá:

Bandas marciales y agrupaciones de danza: Acompañadas de música en vivo y personajes tradicionales.

Participación infantil: Niños y niñas luciendo silletas y montando tradicionales caballitos de palo.

Talento local: Cientos de artistas en escena transformando el espacio público del centro itagüiseño.

Diez días de fiesta y más de 200 eventos gratuitos

El evento de apertura será tan solo la antesala de una variada programación multicultural que se extenderá hasta el próximo 17 de agosto. Durante diez días, la ciudadanía podrá disfrutar de una oferta variada que abarca conciertos con artistas nacionales e internacionales, deportes, gastronomía y expresiones humorísticas.

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Entre los eventos más destacados de esta edición se encuentran:

Primer Festival de la Mazamorra Paisa e Itagüí a la Carta, para los amantes de la gastronomía regional.

Festival del Humor, Trova al Barrio y la Semana del Artista Itagüiseño.

Inspirarte Fest y el Ahorra Fest.

El tradicional Día Mundial de la Pereza, una de las celebraciones más emblemáticas y distintivas del municipio a nivel internacional.

Información clave: La Alcaldía de Itagüí extiende una cordial invitación a propios y visitantes para sumarse a esta celebración popular. La programación detallada de todos los eventos se encuentra disponible en el sitio web oficial: www.fiestasdeitagui.com.

¡Itagüí se viste de fiesta! Arranca la edición 35 de las Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura