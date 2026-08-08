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    ¡No tenía permisos! Judicializado individuo que sacaba oro de socavones en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali

    El oro extraído era comercializado en Cali (Valle del Cauca), así como en Suárez y Santander de Quilichao (Cauca)

    Publicado por: SoloDuque

    ¡No tenía permisos! Judicializado individuo que sacaba oro de socavones en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali

    Resumen: Actividades de policía judicial dan cuenta de que el hombre no tendría ningún permiso ambiental ni título minero para realizar dicha actividad

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    Como parte de las acciones desplegadas contra las redes dedicadas a la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Gerson Alí Tulande Burbano por su presunta responsabilidad en la explotación ilícita de oro en dos socavones ubicados en el sector Minas del Socorro.

    De acuerdo con la investigación, Tulande Burbano habría realizado esta actividad ilícita en asocio con otras personas entre 2019 y 2023, utilizando materiales tóxicos como explosivos y mercurio, que generaron un grave daño ambiental al agua, el suelo, la flora y la fauna de esta zona protegida.

    mineria ilegal farallones de cali

    Captura de video

    Actividades de policía judicial dan cuenta de que el hombre no tendría ningún permiso ambiental ni título minero para realizar dicha actividad. El oro extraído era comercializado en Cali (Valle del Cauca), así como en Suárez y Santander de Quilichao (Cauca).

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    Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente le imputó los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales; daño en los recursos naturales y ecocidio; contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero e hidrocarburos; e invasión de área de especial importancia ecológica.

    En desarrollo de las audiencias concentradas, el hombre no aceptó los cargos y una juez de control de garantías de Cali le impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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