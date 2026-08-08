Resumen: Actividades de policía judicial dan cuenta de que el hombre no tendría ningún permiso ambiental ni título minero para realizar dicha actividad

¡No tenía permisos! Judicializado individuo que sacaba oro de socavones en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali

Como parte de las acciones desplegadas contra las redes dedicadas a la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Gerson Alí Tulande Burbano por su presunta responsabilidad en la explotación ilícita de oro en dos socavones ubicados en el sector Minas del Socorro.

De acuerdo con la investigación, Tulande Burbano habría realizado esta actividad ilícita en asocio con otras personas entre 2019 y 2023, utilizando materiales tóxicos como explosivos y mercurio, que generaron un grave daño ambiental al agua, el suelo, la flora y la fauna de esta zona protegida.

Actividades de policía judicial dan cuenta de que el hombre no tendría ningún permiso ambiental ni título minero para realizar dicha actividad. El oro extraído era comercializado en Cali (Valle del Cauca), así como en Suárez y Santander de Quilichao (Cauca).

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Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente le imputó los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales; daño en los recursos naturales y ecocidio; contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero e hidrocarburos; e invasión de área de especial importancia ecológica.

En desarrollo de las audiencias concentradas, el hombre no aceptó los cargos y una juez de control de garantías de Cali le impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario.